Goldtor von Kalajdzic! Da werden Erinnerungen wach

Last-Minute-Wahnsinn bei WM

Und erneut sorgte das Duo Gregoritsch/Kalajdzic für Furore. Bereits bei der WM im Sommer hatten die beiden das ÖFB-Team gerettet. Im Gruppenspiel gegen Algerien (3:3) servierte „Gregerl“ seinem Landsmann den Ball. Kalajdzic köpfelte in der allerletzten Sekunde Österreich ins WM-Sechzehntelfinale und ließ nicht nur die heimischen Fußballfans, sondern auch ORF-Kommentator Daniel Warmuth („Bist du deppert“), der übrigens auch die Partie gegen Irland kommentierte, völlig ausflippen.