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Wie bei der WM

Goldtor von Kalajdzic! Da werden Erinnerungen wach

Fußball International
14.11.2026 22:32
Sasa Kalajdzic traf für das ÖFB-Team.
Sasa Kalajdzic traf für das ÖFB-Team.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Da werden Erinnerungen wach! Wie schon bei der Weltmeisterschaft im Sommer lässt das ÖFB-Duo Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic die rot-weiß-roten Fußballfans spät jubeln.

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Lange sah es nach einem 0:0 im Nations-League-Duell zwischen Österreich und Irland am Samstagabend aus. Doch dann kam die 78. Minute: Nach einem Eckball köpfelte Michael Gregoritsch zu Sasa Kalajdzic – und der LASK-Akteur stocherte den Ball über die Linie.

(Bild: GEPA)

Die Folge: Großer Jubel beim ÖFB-Team, das sich zuvor gegen die Iren richtig schwergetan hatte.

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Last-Minute-Wahnsinn bei WM
Und erneut sorgte das Duo Gregoritsch/Kalajdzic für Furore. Bereits bei der WM im Sommer hatten die beiden das ÖFB-Team gerettet. Im Gruppenspiel gegen Algerien (3:3) servierte „Gregerl“ seinem Landsmann den Ball. Kalajdzic köpfelte in der allerletzten Sekunde Österreich ins WM-Sechzehntelfinale und ließ nicht nur die heimischen Fußballfans, sondern auch ORF-Kommentator Daniel Warmuth („Bist du deppert“), der übrigens auch die Partie gegen Irland kommentierte, völlig ausflippen. 

„Jetzt können wir feiern“
„Es war vielleicht nicht so dramatisch wie damals, aber trotzdem schön“, so Matchwinner Kalajdzic nach seinem Tor. „Es war ein hartes Spiel, jetzt können wir feiern!“

Durch den 1:0-Sieg beendet die Truppe von Ralf Rangnick die Gruppe 3 der Liga B fix auf dem ersten Platz und fixierte damit den Aufstieg. Rot-Weiß-Rot ist wieder zurück im Konzert der Großen. 

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