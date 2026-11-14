Patricia Blanco: Zwei Tumore bei OP entfernt

„Neuer Lebensabschnitt, einfach frei sein“

Dabei sparte sie auch nicht mit Lob: „Sehr guter Arzt, muss ich sagen, vielen lieben Dank, super Betreuung in dieser Klinik.“ Es gehe ihr schon besser, aber sie habe noch Schmerzen, ließ sie ihre Follower wissen. Blanco zeigte sich im Video sichtlich erleichtert: „Ich bin froh, dass das jetzt draußen ist. Neuer Lebensabschnitt, einfach frei sein.“ Ihren Angaben zufolge hatte sie bereits länger unter den Wucherungen gelitten.