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„Es geht mir besser“

Patricia Blanco: Zwei Tumore bei OP entfernt

Stars & Society
14.11.2026 22:09
Patricia Blanco litt offenbar schon länger unter den Wucherungen in ihrem Körper.
Patricia Blanco litt offenbar schon länger unter den Wucherungen in ihrem Körper.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Frisch aus dem Krankenbett“ hat sich Reality-TV-Star Patricia Blanco gemeldet: In einer über drei Stunden langen Operation sind ihr eigenen Angaben zufolge zwei Tumore entfernt worden.

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Es handelte sich um zwei gutartige Tumore, wie die 55-Jährige auf ihrer Instagram-Seite mitteilte. „Zwei riesengroße Dinger wurden aus der Gebärmutter entfernt. Die ganze Gebärmutter war eigentlich voll“, verriet die Tochter des bekannten Schlagersängers Roberto Blanco weitere Details.

„Neuer Lebensabschnitt, einfach frei sein“
Dabei sparte sie auch nicht mit Lob: „Sehr guter Arzt, muss ich sagen, vielen lieben Dank, super Betreuung in dieser Klinik.“ Es gehe ihr schon besser, aber sie habe noch Schmerzen, ließ sie ihre Follower wissen. Blanco zeigte sich im Video sichtlich erleichtert: „Ich bin froh, dass das jetzt draußen ist. Neuer Lebensabschnitt, einfach frei sein.“ Ihren Angaben zufolge hatte sie bereits länger unter den Wucherungen gelitten.

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Die 55-Jährige hat an diversen Reality-TV-Formaten teilgenommen, darunter zweimal bei „Big Brother“ (2009 und 2023, RTLZWEI und Sat.1), 2015 bei „Ich bin ein Star – Holt mit hier raus“ (RTL). 2025 war sie in der „Villa der Versuchung“ (SAT.1) und in diesem Jahr bei „#CoupleChallenge“ (RTLZWEI).

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