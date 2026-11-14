Rapid-Mitglieder: Keine U21-EM in Hütteldorf!

Letztlich gelangte das Thema zur Abstimmung – zu einem Zeitpunkt, als viele Mitglieder die Hauptversammlung bereits wieder verlassen hatten: 224 stimmten gegen die U21-EM in Hütteldorf, 140 waren dafür. Am Ende hieß es, „dass das Präsidium in Zukunft diesen Beschluss mit allen Konsequenzen beachten muss.“ Wobei zunächst wohl zu prüfen ist, ob Rapid überhaupt noch aus dieser Bewerbung aussteigen kann. Das letzte Wort dürfte noch nicht gesprochen sein. Rapid hat sich mit der Art und Weise, wie das Thema gehandhabt und intern abgewickelt wurde, in jedem Fall keinen Gefallen gemacht.