Rapid-Mitglieder: Keine U21-EM in Hütteldorf!

Die samstägige Hauptversammlung Rapids war bei einem Thema eine sehr emotional geführte: Als es darum ging, ob – sofern Österreich am 7. Dezember den Zuschlag erhält – die EURO 2029 auch in Hütteldorf gespielt werden soll. Die Debatte lieferte zunächst hitzige Wortmeldungen, am Ende wurde darüber abgestimmt. Die anwesenden grün-weißen Mitglieder sprachen sich mehrheitlich gegen eine mögliche U21-EM im Westen Wiens aus.
Die Geschäftsführerin Wirtschaft Daniela Bauer verwies auf die wirtschaftliche Komponente, sprach von 570.000 bis 720.000 Euro, die Rapid durch diese EURO verdienen würde. Sofern sie überhaupt in Österreich stattfindet: Denn zunächst muss sich der ÖFB gegen Mitbewerber Spanien durchsetzen, die Vergabe erfolgt am 7. Dezember in Belfast. Der ÖFB hat bei seiner Bewerbung acht Stadien angegeben – eines davon ist das Allianz-Stadion in Hütteldorf. In zumindest sechs muss gespielt werden.
In Hütteldorf kochen dennoch schon jetzt die Emotionen - viele Mitglieder fühlen sich von der Geschäftsführung bzw. dem Präsidium übergangen, wurden ihrer Meinung nach zu spät informiert. Zumal Rapid mit der UEFA bereits eine Vereinbarung geschlossen hat. Rapid-Boss Alexander Wrabetz versuchte mit emotionalen Worten für die U21-EM im Allianz-Stadion zu werben: „Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Führung der Geschäfte, arbeitet rund um die Uhr, versucht das Beste zu Rapid.“
Hoppala des Abends
In weiterer Folge sorgte er für das Hoppala des Abends, indem der frühere ORF-Generaldirektor meinte: „Wenn die Geschäftsführung von Rapid mit der UEFA eine Vereinbarung schließt, würde ich als Präsidium nichts dabei finden, was für den ORF schädlich ist.“ Gemeint hat er natürlich Rapid, sagte ergänzend: „Immer wenn etwas Sensibles hochkommt, falle ich zurück in etwas Altes.“ Und weiter: „700.000 Euro können im Jahr 2029 viel Geld sein, heuer wäre sie es sowieso“, meinte er mit Verweis auf das Geschäftsjahr.
Warnung vor möglichen Austria-Anhängern
Mehrere grün-weiße Mitglieder meldeten sich in der anschließenden Debatte zu Wort: Die einen warnten vor möglichen Austria-Anhängern im Stadion: „Der ÖFB hat Fanclubs mit Austria-Wien-Bezug - ob Atzgersdorf, Schwechat oder Bulldogs. Ich habe keine Lust, sie auf unserer Tribüne zu sehen.“ Womit der Block West gemeint ist. Ein Anderer meinte: „Wir haben es nicht notwendig, unser Stadion jemand Anderen zur Verfügung zu stellen, sind niemanden etwas schuldig.“
Und in Blickrichtung Präsidium: „Das ist unser Wohnzimmer - würden sie ihr Wohnzimmer jemanden Fremden zu Verfügung stellen?“ Es kam auch der Vorschlag auf, den „Block West“ beim EURO-Turnier geschlossen zu halten.
„Es ist eine Aufwertung fürs Stadion“
Es gab auch Wortmeldungen, die sich für die U21-EM 2029 in Hütteldorf aussprachen: „Ich finde, es ist eine Aufwertung fürs Stadion, begrüße es. Dieses Stadion ist von Niemandem das Wohnzimmer.“ Ein Anderer zeigte sich verwundert über die Emotionalität der Debatte: „Es ist eine super Arbeit, die Geschäftsführung und Präsidium im Vorfeld leisteten. Es ist eine Ehre, wenn hier jemand spielen kann. Nicht, weil wir es unbedingt brauchen - sondern weil es uns guttut.“
Letztlich gelangte das Thema zur Abstimmung – zu einem Zeitpunkt, als viele Mitglieder die Hauptversammlung bereits wieder verlassen hatten: 224 stimmten gegen die U21-EM in Hütteldorf, 140 waren dafür. Am Ende hieß es, „dass das Präsidium in Zukunft diesen Beschluss mit allen Konsequenzen beachten muss.“ Wobei zunächst wohl zu prüfen ist, ob Rapid überhaupt noch aus dieser Bewerbung aussteigen kann. Das letzte Wort dürfte noch nicht gesprochen sein. Rapid hat sich mit der Art und Weise, wie das Thema gehandhabt und intern abgewickelt wurde, in jedem Fall keinen Gefallen gemacht.
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