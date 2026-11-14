Villach dreht Partie gegen Milano, Pleite für Haie

Die Innsbrucker lagen im zweiten Spiel unter Trainer Ville Kolppanen auswärts gegen Olimpija Ljubljana 2:1 voran, verspielten aber unmittelbar vor der zweiten Pause mit zwei Gegentreffern innerhalb von 27 Sekunden den Vorsprung und schaffte keine Wende mehr. Für die Haie setzte es mit einem 3:5 die neunte Niederlage hintereinander, Ljubljana übernahm mit dem Sieg die Tabellenführung.