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ICE Hockey League

Villach dreht Partie gegen Milano, Pleite für Haie

Eishockey
14.11.2026 20:35
Villach-Crack Ryan Sproul
Villach-Crack Ryan Sproul(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der VSV hat seine kurze Niederlagenserie in der ICE Hockey League beendet, der HC Innsbruck musste dagegen die nächste Niederlage einstecken.

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Die Villacher machten im Heimspiel gegen Milano beim 6:5-Erfolg nach Penaltyschießen zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand wett und retteten sich dank Ryan Sproul (52./PP) und John Hughes (56.) in die Verlängerung. Im Penaltyschießen sorgte Felix Maxa mit dem 18. Versuch für die Entscheidung und den ersten Sieg nach davor drei Nullnummern.

Die Innsbrucker lagen im zweiten Spiel unter Trainer Ville Kolppanen auswärts gegen Olimpija Ljubljana 2:1 voran, verspielten aber unmittelbar vor der zweiten Pause mit zwei Gegentreffern innerhalb von 27 Sekunden den Vorsprung und schaffte keine Wende mehr. Für die Haie setzte es mit einem 3:5 die neunte Niederlage hintereinander, Ljubljana übernahm mit dem Sieg die Tabellenführung.

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