Ralf Rangnick: „Das muss man erst mal machen!“

„Hut ab, was die Mannschaft heute geleistet hat!“ Dass Österreichs Nationalteam trotz des Fehlens zahlreicher Offensivakteure den Gruppensieg in der Nations League am Samstagabend gegen Irland (1:0) fixieren konnte, sorgte für Begeisterung bei Teamchef Ralf Rangnick.
„Wir haben ganz stark begonnen, dann haben wir den Faden verloren“, analysierte Ralf Rangnick das Nations-League-Spiel kurz nach Schlusspfiff beim ORF. Mit dem Start in die zweite Spielhälfte war der Deutsche wieder zufrieden: „Da hatten wir Riesenchancen, um in Führung zu gehen.“
„Endlich mal wieder zu null gespielt“
In der 78. Minute avancierte LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic mit seinem Goldtor zum Matchwinner. „Mit der Hereingabe von ihm kam zusätzlich Qualität ins Spiel“, gab’s Sonderlob von Rangnick. Was den Trainer zudem freut: „Wir haben gut verteidigt, endlich mal wieder zu null gespielt!“ Am Ende durfte das ÖFB-Team über den Aufstieg in die Liga A jubeln. Und das, obwohl man sich lange Zeit gegen Irland schwergetan hatte.
Rangnick betonte noch einmal: „Die Jungs haben das super gemacht, wir haben eine richtig gute Trainingswoche hinter uns. Aber wenn man sich wirklich mal überlegt, wer heute aller gefehlt hat. Alleine im offensiven Bereich haben sechs, sieben Spieler gefehlt, die vielleicht von Anfang an gespielt hätten. Das soll nicht die Leistung derer schmälern, die heute das Spiel gespielt haben. Gegen so einen guten Gegner wie Irland so ein Spiel wie heute zu spielen, das muss man erst einmal machen!“
Neue Gesichter gegen Israel
Somit kann die ÖFB-Elf dem abschließenden Gruppenspiel entspannt entgegenblicken. Am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wartet auf neutralem Boden im ungarischen Debrecen Israel. „Wir werden mit Sicherheit einige andere Spieler sehen. Wenn nicht jetzt, wann dann“, kündigte Rangnick Änderungen an.
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