Ralf Rangnick: „Das muss man erst mal machen!“

Rangnick betonte noch einmal: „Die Jungs haben das super gemacht, wir haben eine richtig gute Trainingswoche hinter uns. Aber wenn man sich wirklich mal überlegt, wer heute aller gefehlt hat. Alleine im offensiven Bereich haben sechs, sieben Spieler gefehlt, die vielleicht von Anfang an gespielt hätten. Das soll nicht die Leistung derer schmälern, die heute das Spiel gespielt haben. Gegen so einen guten Gegner wie Irland so ein Spiel wie heute zu spielen, das muss man erst einmal machen!“