Österreich in EM-Quali gegen Italien chancenlos

„Wir sind ein junges Team und wachsen gerade rein!“

Offensiv fand die Auswahl von Teamchef Jesper Sundberg gegen den körperlich überlegenen Favoriten aber kaum ein Durchkommen. „Ich finde unseren Endstand gar nicht schlimm. Italien ist eines der besten Teams in der Welt. Wir sind ein junges Team und wachsen gerade rein. Es war ein Spiel zum Lernen“, sagte Sagerer im ORF.