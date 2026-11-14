Österreich in EM-Quali gegen Italien chancenlos

Österreichs Basketball-Frauen haben eine Überraschung gegen Italien klar verpasst!
Gegen den aktuellen EM-Dritten setzte es am Samstag in der Sportarena Wien eine deutliche 49:71-(26:38)-Niederlage. Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel dieser Qualifikationsphase sind die Chancen auf eine EM-Teilnahme im Juni 2027 erneut gesunken.
Das junge ÖBV-Team hielt den Rückstand zunächst nahe der Zweistelligkeit in Grenzen, musste aber nach der Halbzeit abreißen lassen. Im dritten Viertel gelangen Österreich nur fünf Punkte. Dabei bestraften die Italienerinnen die zahlreichen Ballverluste mit einer Dreier-Quote von 13 Prozent nur sporadisch. In diesem Punkt hatte Österreich dank Sarah Sagerer, mit 21 Punkten Topscorerin der Partie, letztlich sogar die Nase vorn.
„Wir sind ein junges Team und wachsen gerade rein!“
Offensiv fand die Auswahl von Teamchef Jesper Sundberg gegen den körperlich überlegenen Favoriten aber kaum ein Durchkommen. „Ich finde unseren Endstand gar nicht schlimm. Italien ist eines der besten Teams in der Welt. Wir sind ein junges Team und wachsen gerade rein. Es war ein Spiel zum Lernen“, sagte Sagerer im ORF.
Am Dienstag geht es nach Slowenien, ehe im Februar 2027 die Rückspiele mit vertauschtem Heimrecht anstehen. Nur die besten zwei Teams der Vierergruppe dürfen bei der Endrunde in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden antreten.
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