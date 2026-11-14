Paragleiter-Pilot (54) krachte in eine Baumkrone

Wanderer wurden zunächst Ohrenzeugen

Zwei zufällig anwesende Wanderer hörten ein Pfeif- bzw. Zischgeräusch, sowie den anschließenden Anprall des Piloten gegen den Baum und setzten einen Notruf ab. Der 54-Jährige, der erheblich verletzt wurde, musste durch Kräfte der Bergrettung und eines Notarzthubschraubers geborgen und schließlich in die Klinik Innsbruck geflogen werden.