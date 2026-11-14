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Unfall in Tirol

Paragleiter-Pilot (54) krachte in eine Baumkrone

Tirol
14.11.2026 20:50
Der Mann stürzte mit einem Gleitschirm (Symbolbild) ab, er verwendete allerdings einen ...
Der Mann stürzte mit einem Gleitschirm (Symbolbild) ab, er verwendete allerdings einen Speedglider.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Ein Flugmanöver knapp über dem Boden wurde am Samstag einem Speedglider-Piloten in Tirol zum Verhängnis. Er landete in der Folge in einer Baumkrone, wo er hängen blieb. Zufällig gingen gerade zwei Wanderer vorbei ...

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Am Samstag unternahm der 54-jährige Einheimische den Flug mit einem Speedglider-Schirm in Hatting (Bezirk Innsbruck-Land). Das Fluggerät ähnelt einem Paragleiter-Schirm, ist aber kleiner und schneller.

Der Mann startete gegen 10.45 Uhr im Bereich des „Rauhen Kopfes“ bzw. des „Archbrandkopfs“. Im Zuge des Fluges führte er ein dem Geländeverlauf folgendes, bodennahes Flugmanöver mit hoher Geschwindigkeit durch.

Bei Manöver plötzlich an Höhe verloren
Dabei verlor er nach einem Steuermanöver an Höhe und prallte schließlich gegen die Baumkrone eines etwa 20 Meter hohen Baumes. Dadurch wurde die Baumkrone erheblich beschädigt bzw. abgerissen. Der Pilot blieb im Baumbestand hängen.

Der Pilot wurde von Christophorus 1 in die Klinik geflogen (Symbolbild).
Der Pilot wurde von Christophorus 1 in die Klinik geflogen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Wanderer wurden zunächst Ohrenzeugen
Zwei zufällig anwesende Wanderer hörten ein Pfeif- bzw. Zischgeräusch, sowie den anschließenden Anprall des Piloten gegen den Baum und setzten einen Notruf ab. Der 54-Jährige, der erheblich verletzt wurde, musste durch Kräfte der Bergrettung und eines Notarzthubschraubers geborgen und schließlich in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Im Einsatz standen die Bergrettung Flaurling-Umgebung mit zehn  Einsatzkräften, der Notarzthubschrauber Christophorus 1 sowie die Polizei.

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