Ralf Rangnick zieht am Samstag mit Koller gleich

Ralf Rangnick absolviert im Nations-League-Spiel am Samstag in Linz gegen Irland sein 54. Spiel auf der ÖFB-Betreuerbank und belegt dann in der Einsatzstatistik aller österreichischen Fußball-Teamchefs ex aequo mit Marcel Koller Platz drei. Bereits am Dienstag wird der Deutsche mit dem Match in Debrecen den Schweizer hinter sich lassen. Vor Rangnick liegen anschließend nur noch Josef Hickersberger (56) und Hugo Meisl (133).