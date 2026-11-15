Forst lebt seine alten Traditionen mit viel Herz

Forst ist ein idyllisches Bergdorf, wo jeder jeden kennt. Die Gemeinschaft wird gelebt. Jeder ist für den anderen da. Die „Krone“ hat sich vor Ort ein Bild vom gelebten Miteinander gemacht.
Das Feiertagsläuten der Glocken verkündet den Feierabend im Bergdorf Forst im Lavanttal beim Besuch der „Krone“ am Freitagnachmittag . Die Herbstsonne taucht den Ort in ein goldenes Licht, genau beim Kirchturm werden die 1000 Meter Seehöhe erreicht.
„Unser Dorfmittelpunkt ist unser Lindenbaum. Wir gehen davon aus, der Baum ist bei der Einweihung der Kirche 1848 gesetzt worden“, weiß Johann Gringl. Der 76-jährige Obmann des Kameradschaftsbundes liebt sein Heimatdorf.
„Hier oben ist die Welt noch in Ordnung“
Christine Schatz, Obfrau der Frauenrunde bringt die Sache auf den Punkt: „Hier oben ist die Welt noch in Ordnung. Wir wollen alte Traditionen weiter vermitteln.“ 305 Bewohner nennen das Bergdorf ihr Zuhause, wo beim Forstnerwirt und in der alten Volksschule echte Gemeinschaft gelebt wird. „Hier wird gebastelt, geturnt, werden Feste organisiert“, so Daniela Schönhart (38) Obfrau der Kulturgemeinschaft.
Diese ist 2013 gegründet worden: „Da hat unsere Volksschule geschlossen. Wir wollten das Gebäude nicht aufgeben. Bei uns kennt jeder jeden, wir halten alle zusammen, gleich ob jung oder alt.“ Viele Feste – Kirchtag, Linden- und Feuerwehrfest, Maibaumsetzen usw. werden in Forst gefeiert. Auch die 50 Kameraden der Feuerwehr sind fleißig.
„A Jaus‘n gibt‘s immer!“
Kommandant Martin Kalcher, der stolz das Rüsthaus zeigt, führt die Wehr in dritter Generation: „Zuvor waren mein Vater und mein Großvater die Chefs.“ Das Rüsthaus bietet Platz für Gemeinschaft, Sitzungen und dient als Einsatzzentrale.
Beim Forstnerwirt wird in fünfter Generation gearbeitet. Christian Baldauf (44), Koch mit Herz und Seele, managt Gasthaus und Pension. Mit Freundin Bianca zaubert er kulinarische Köstlichkeiten. „Wir sind ein tolles Team.“ Die ganze Familie hilft mit. „A Jaus‘n gibts immer, warmes Essen auf Anfrage und sonntags.“
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