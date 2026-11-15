Forst lebt seine alten Traditionen mit viel Herz

„Hier oben ist die Welt noch in Ordnung“

Christine Schatz, Obfrau der Frauenrunde bringt die Sache auf den Punkt: „Hier oben ist die Welt noch in Ordnung. Wir wollen alte Traditionen weiter vermitteln.“ 305 Bewohner nennen das Bergdorf ihr Zuhause, wo beim Forstnerwirt und in der alten Volksschule echte Gemeinschaft gelebt wird. „Hier wird gebastelt, geturnt, werden Feste organisiert“, so Daniela Schönhart (38) Obfrau der Kulturgemeinschaft.