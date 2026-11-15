„Berechnung der Proportion markiert den Beginn“

Er hat den Stein ins Rollen gebracht und die Statik der Skulptur widerlegt: Bildhauer Helmut Machhammer. Seit mehr als 30 Jahren sorgt er mit seiner außergewöhnlichen Kunst für internationales Aufsehen.
Vom Drehen und Wenden kann er ein Lied singen. Vom Purzeln und Kippen auch! Denn damit beschäftigt sich der Steirer seit gut 30 Jahren: „Begonnen hat alles 1995 mit dem stürzenden Skifahrer,“ erzählt der 64-Jährige schmunzelnd und sucht im Hochglanz-Katalog (Ritter Verlag) nach der riesigen Holzskulptur, die gerade dabei ist, auf der Schmittenhöhe in Zell am See einen (ungewollten) Purzelbaum zu schlagen – Kopf nach unten – Skier nach oben.
„Ich musste etwas leimen und habe die Skulptur umgekippt“, erzählt Machhammer über die Anfänge seiner „Opus magnum“-Serie Purzeln, mit der ihm der Sprung zu internationaler Bekanntheit gelungen ist. Damit hat er nicht nur Fritz Wotrubas Credo ausgehebelt, dass eine Skulptur statisch sein müsse, sondern kontinuierlich ein Alleinstellungsmerkmal erschaffen, das in der Kunstgeschichte einzigartig zu sein scheint: „Das kann ich zwar noch immer nicht glauben, aber tatsächlich haben weder ich noch andere jemals etwas gefunden, das mit meinen Skulpturen vergleichbar ist.“
Dass es Muskelschmalz braucht, um aus dem Marmor über Wochen oder Monaten, „das hängt von der Größe ab“, einen purzelnden Körper zu hauen, ist nachvollziehbar.
Zuerst werden Entwürfe gezeichnet und berechnet
Warum dazu auch Hirnschmalz nötig ist, erklärt der sympathische Beutekärntner, der beim Bildhauer Symposion Krastal in vielen Funktionen (Organisator, Teilnehmer, Vorstand) ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat und dem hierzulande auch die große Liebe und damit „eine Patchworkfamilie mit drei Kindern“ begegnet ist: „Bevor die Arbeit am Stein beginnt, zeichne ich Entwürfe und berechne Proportionen. Das braucht gut zwei Wochen. Viele meiner Kollegen halten das für absurd, aber jede Kippung hat eine Auflagefläche. So verändert sich die figürliche Erzählung kontinuierlich und das ist sehr komplex.“
Wie leicht-händig Machhammer die Schwere des Steins ad absurdum führt, ist ebenso verblüffend wie sein innovativer Zugang zur Bildhauerei, die er kreativ wie technisch zu neuen Ufern führt im Ineinandergreifen von Material, Form und Inhalt.
1962 im steirischen Kalwang geboren. 1976 bis 1980: HTL Ortweinschule Graz. 1980 bis 1985: Akademie der bildenden Künste Wien, Bildhauerei bei Joannis Avramidis. Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland. Arbeiten im öffentlichen Raum, in Österreich, Deutschland, Italien, Japan, Israel. Ab 1988: Organisation, Teilnahme, Vorstandsmitglied des Bildhauer Symposion Krastal. Zahlreiche Preise, darunter Förderungspreis des Landes Kärnten, lebt in St. Margarethen.
Im Wortsinn klingend vor Augen geführt bei der heurigen Sonusiade, für die Machhammer das figurative Purzeln auditiv erweitert: „Der dunkle, dichte Krastaler Marmor klingt im Kammerton A, wenn man ihn anschlägt.“ Ob er sich auch zukünftig damit beschäftigen wird, weiß er zwar noch nicht. Dass sein ideenreicher Formungswille auch weiterhin kunstvolle Purzelbäume schlagen wird, steht dagegen (felsen)fest!
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