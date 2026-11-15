„Berechnung der Proportion markiert den Beginn“

„Ich musste etwas leimen und habe die Skulptur umgekippt“, erzählt Machhammer über die Anfänge seiner „Opus magnum“-Serie Purzeln, mit der ihm der Sprung zu internationaler Bekanntheit gelungen ist. Damit hat er nicht nur Fritz Wotrubas Credo ausgehebelt, dass eine Skulptur statisch sein müsse, sondern kontinuierlich ein Alleinstellungsmerkmal erschaffen, das in der Kunstgeschichte einzigartig zu sein scheint: „Das kann ich zwar noch immer nicht glauben, aber tatsächlich haben weder ich noch andere jemals etwas gefunden, das mit meinen Skulpturen vergleichbar ist.“