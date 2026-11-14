Norwegen sichert sich „Finale“ um Platz zwei

Norwegen bleibt bis zum Schluss im Kampf um einen Viertelfinalplatz in der Nations League. Die Norweger besiegten am Samstag in Oslo Wales mit 3:1 und haben am Dienstag in Kopenhagen gegen Dänemark ein „Finale“ um Platz zwei hinter dem bereits qualifizierten Tabellenführer Portugal.
Stürmerstar Erling Braut Haaland konnte kaum Akzente setzen, verwandelte aber in der 88. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Endstand und hält nach 60 Länderspielen bei 66 Toren.
Antonio Nusa (59.) und der zwei Minuten davor eingewechselte Andreas Schjelderup (68.) brachten die Skandinavier in Führung, David Brooks gelang mit einem Lupfer über Torhüter Egil Selvik (79.) der Anschlusstreffer. Haaland beendete im Finish die Hoffnungen der Waliser, die die Gruppe A4 auf dem letzten Platz beenden.
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