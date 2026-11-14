Wie sich Frühchen Theo tapfer ins Leben kämpfte

Die Grazer Neonatologie liegt im Vergleich von rund 1200 Zentren weltweit im besten Viertel. Das kommt Kindern wie Theodor aus Leibnitz zugute, der heuer mit nur 680 Gramm nach 23 Schwangerschaftswochen zur Welt kam.
Seine Geschichte macht Mut, zumal zum am Sonntag begangenen Welttag der Frühchen. Ein solches ist Theodor ganz eindeutig: Nach nur 23 Wochen und fünf Tagen im Mutterleib erblickte er vor acht Monaten das Licht der Welt – viel zu früh, nachdem es bei seiner Mutter zu einem Fruchtblasenprolaps gekommen war. Die Fruchtblase hatte sich durch den bereits geöffneten Muttermund vorgeschoben.
Extremer Frühstart per Kaiserschnitt
Zu diesem Zeitpunkt hatte Theo nur geringe Überlebenschancen. Darm, Lunge, Herz und andere Organe des Winzlings waren noch nicht bereit für die Welt da draußen, im Uniklinikum Graz wurde eine medikamentöse Lungenreifung gestartet. Zwei Tage später setzten die Wehen ein, dazu kam eine Infektion – die erste von vielen, wie sich zeigen sollte. Einzige Möglichkeit: ein Kaiserschnitt. Da wog Theo exakt 680 Gramm.
Die erste Hürde war geschafft, doch es sollten weitere bedrohliche Entwicklungen folgen: „Er hat fast nichts ausgelassen“, blickt die Mutter auf die dramatische Zeit zwischen Bangen und Hoffen zurück. „Alles, was man mitnehmen kann auf einer Intensivstation, hat er mitgenommen.“ Neonatologie-Chef Gerhard Pichler bestätigt, wie kritisch die Lage in Theos ersten Lebensmonaten war: „Wir sind bei ihm teilweise schon an die Grenzen dessen gekommen, was wir medizinisch machen können.“
Darmdurchbruch, Herz-OP, schwere Infektionen
Ein Auszug aus Theos Leidensweg: Bald nach der Geburt erlitt er einen Darmdurchbruch, ein künstlicher Ausgang musste her. Eine Gefäßverbindung im Herz, die sich nach der Geburt normalerweise von selbst schließt, musste operativ verschlossen werden. Dazu kamen mehrere schwere Infektionen, die lange Phasen der Beatmung mit sich brachten. „Man ist mit der nackten Angst konfrontiert“, sagt Theos Mutter.
Dafür, wie krank er war, geht es Theo sehr gut. Die bisherige Entwicklung erlaubt uns, wirklich zuversichtlich zu sein.
Gerhard Pichler, Leiter der Neonatologie am Uniklinikum Graz
„Für uns ist es ein kleines Wunder“
Und heute? Ist der kleine Kämpfer acht Monate alt, rund sechs Kilogramm schwer, entwickelt sich gut, verfolgt neugierig seine Umgebung und hat vor allem eines: einen gesunden Appetit. „Dafür, wie krank er war, geht es ihm wirklich sehr gut“, sagt Pichler. „Für uns ist es ein kleines Wunder.“ Oder wie es seine leidgeprüften Eltern ausdrücken: Theo ist ein ganz normales Baby geworden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.