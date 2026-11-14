Wie sich Frühchen Theo tapfer ins Leben kämpfte

„Für uns ist es ein kleines Wunder“

Und heute? Ist der kleine Kämpfer acht Monate alt, rund sechs Kilogramm schwer, entwickelt sich gut, verfolgt neugierig seine Umgebung und hat vor allem eines: einen gesunden Appetit. „Dafür, wie krank er war, geht es ihm wirklich sehr gut“, sagt Pichler. „Für uns ist es ein kleines Wunder.“ Oder wie es seine leidgeprüften Eltern ausdrücken: Theo ist ein ganz normales Baby geworden.