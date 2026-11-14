„Würden uns wünschen, dass David topfit hier wäre“

Erst ohne Verein und dann verletzt: In der Nations League musste Österreich ohne seinen Kapitän auskommen, David Alaba setzt in Udinese zum Neustart an. Nach der Länderspielpause muss der 34-Jährige liefern, sonst kann es für ihn in Italien sehr schnell ungemütlich werden.
Bei der WM in den USA war David Alaba eine fixe Größe in Österreichs Team, lief in allen vier Matches auf, kam in Summe auf 278 Einsatzminuten. Auf sein 118. Länderspiel muss der 34-Jährige aber bis 2027 warten – denn nach der Endrunde verlief es für den erfolgreichsten rot-weiß-roten Kicker aller Zeiten nicht mehr nach Wunsch: Erst die wochenlange Vereinssuche, der letztlich Ende September im Wechsel zu Udinese Calcio mündete.
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