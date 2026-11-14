Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Irland

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft peilt die vorzeitige Fixierung des Nations-League-Gruppensiegs an. Mit einem Sieg in Linz gegen Irland würde die ÖFB-Auswahl schon vor dem abschließenden Match am Dienstag in Debrecen gegen Israel Endrang 1 und damit die Rückkehr zu den europäischen Top-Nationen in Liga A unter Dach und Fach bringen. Im ersten Duell mit Irland holte Österreich am 1. Oktober in Dublin nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2.