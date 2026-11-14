Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Irland

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im heutigen Nations-League-Duell mit Irland den Erfolg sucht!
Die Startaufstellung:
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft peilt die vorzeitige Fixierung des Nations-League-Gruppensiegs an. Mit einem Sieg in Linz gegen Irland würde die ÖFB-Auswahl schon vor dem abschließenden Match am Dienstag in Debrecen gegen Israel Endrang 1 und damit die Rückkehr zu den europäischen Top-Nationen in Liga A unter Dach und Fach bringen. Im ersten Duell mit Irland holte Österreich am 1. Oktober in Dublin nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2.
„Dürfen uns nicht wie in Irland überrumpeln lassen!“
Damals verschlief die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick die Anfangsphase, nun fühlt man sich aber gewappnet, wie Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald betonte. „Diesmal wird es ein anderes Spiel. Wir wollen von Anfang an das Kommando übernehmen und dürfen uns nicht wie in Irland überrumpeln lassen.“
Definitiv einsatzbereit gegen Irland ist Christoph Baumgartner nach monatelanger Pause. Zudem könnte der 17-jährige Sturm-Graz-Youngster Luca Weinhandl zum viertjüngsten ÖFB-A-Team-Debütanten seit dem Zweiten Weltkrieg avancieren. Ein weiterer potenzieller Teenager-Debütant ist Yanik Spalt – der 19-jährige Stuttgart-Spieler wurde anstelle von Xaver Schlager und Prass aus dem U21-Team hochgezogen.
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