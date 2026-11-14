Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Versteckte Millionen

Magyar: Orbáns Partei „existiert nicht mehr“

Außenpolitik
14.11.2026 18:53
Bei dem gefundenen Bargeld soll es sich um Schmiergeld aus der Ära von Viktor Orbán handeln.
Bei dem gefundenen Bargeld soll es sich um Schmiergeld aus der Ära von Viktor Orbán handeln.(Bild: Krone KREATIV/AFP/NICOLAS TUCAT, Screenshot facebook.com/nvvhhivatalos)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Während die frühere ungarische Regierungspartei nach dem spektakulären Fund von Bargeld in Millionenhöhe – das teilweise in Wäldern vergraben war – nach wie vor von „politischer Verfolgung“ und „Säuberungsaktionen“ durch die neue Regierung spricht, erklärt Premier Péter Magyar bereits die Existenz von Viktor Orbáns Fidesz für „beendet“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf Facebook veröffentlichte der ehemalige Parteifreund und mittlerweile schärfste Widersacher Orbáns ein Video, in welchem Fotos und Videos vom sichergestellten Geld und Ausschnitte eines Interviews mit dem Ex-Ministerpräsidenten zu sehen sind, in welchen er unter anderem betont: „Alle meine Minister sind tadellos. Sie werden keinen einzigen Rechtsverstoß und keinen Korruptionsfall finden.“

Ministerpräsident Péter Magyar schlachtet die Ermittlungsergebnisse gegen den ehemaligen ...
Ministerpräsident Péter Magyar schlachtet die Ermittlungsergebnisse gegen den ehemaligen Entwicklungsminister genüsslich aus und feuert eifrig gegen Viktor Orbán, den er als „gestürzten Mafiaboss“ bezeichnet.(Bild: EPA/ROBERT HEGEDUS)

Magyar: „Orbán ist ein gestürzter Mafiaboss“
Im Hintergrund läuft die Titelmelodie der Netflix-Serie „Narcos“, in welcher der Aufstieg und Fall des kolumbianischen Drogenkartells rund um Pablo Escobar – zum Teil mit fiktionalisierten Szenen – nachgezeichnet wird. Für Magyar ist bereits jetzt klar: „Die Fidesz hat aufgehört zu existieren und ist seit heute offiziell eine organisierte kriminelle Gruppe.“ Orbán wiederum sei ein „gestürzter Mafiaboss“.

Was dem Ex-Minister vorgeworfen wird
Das gefundene Bargeld unterschiedlicher Währungen in Höhe von insgesamt 17,7 Millionen Euro wird dem früheren Entwicklungsminister Miklós Seszták zugerechnet. Er soll beim Kauf gebrauchter Busse und einer Immobilie zu überhöhten Preisen durch staatliche Verkehrsunternehmen Schmiergelder angenommen haben. Der unter Korruptionsverdacht stehende und in Untersuchungshaft sitzende Politiker streitet die Vorwürfe ab. Sein Anwalt betonte am Samstag gegenüber dem Portal Telex zudem, dass die Behörden keineswegs behauptet hätten, das sichergestellte Geld gehöre seinem Mandanten. An dem Verfahren seien mehrere Verdächtige beteiligt.

Die Anti-Korruptionsbehörde NVVH hat Aufnahmen von dem sichergestellten Bargeld veröffentlicht:

Zwar geht man offiziell in seiner KDNP – dem kleineren Koalitionspartner der Fidesz – ebenfalls von der Unschuld des Politikers aus, dennoch forderte Fraktionschef Bence Rétvári Seszták auf, sein Parlamentsmandat zurückzulegen. Zugleich Rétvári Magyars Versuch zurück, den gesamten rechten politischen Block als kriminelle Organisation darzustellen.

Lesen Sie auch:
Orbán in Erklärungsnot ...
Bargeld „vergraben“
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
14.11.2026
Schlepperei-Verdacht
Anti-Terror-Truppe nimmt Viktor Orbáns Bruder fest
09.11.2026
Razzia in Ungarn
Ex-Notenbankchef in Haft, Fahndung nach Sohn
22.10.2026

Fidesz-Politiker glaubt an „inszenierten“ Geldfund
Für zusätzliche Brisanz sorgte eine weitere Reaktion aus dem Fidesz-Umfeld: Der frühere Regierungsvertreter Péter Takács stellte die veröffentlichten Aufnahmen infrage und meinte, sie wirkten eher wie inszenierte Szenen. Der Publizist und Fidesz-nahe Kommentator Zsolt Bayer brachte sogar die Möglichkeit ins Spiel, dass jemand den Ermittlern den Fundort verraten oder das Geld zuvor selbst dort versteckt haben könnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
14.11.2026 18:53
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Pablo Escobar
FideszFacebookNetflix
Bargeld
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
142.830 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
124.845 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
99.217 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1006 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
686 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
582 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Außenpolitik
Versteckte Millionen
Magyar: Orbáns Partei „existiert nicht mehr“
Krone Plus Logo
„Wirkt abschreckend“
Wiens Vize fordert Fußfessel für kriminelle Kinder
Brisantes Papier
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
Blaue Budget-Pläne
Würde ein Finanzminister der FPÖ besser sparen?
Weltmeister von 1990
AfD nominiert Ex-DFB-Kicker als Bundespräsident
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf