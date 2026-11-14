Magyar: Orbáns Partei „existiert nicht mehr“

Während die frühere ungarische Regierungspartei nach dem spektakulären Fund von Bargeld in Millionenhöhe – das teilweise in Wäldern vergraben war – nach wie vor von „politischer Verfolgung“ und „Säuberungsaktionen“ durch die neue Regierung spricht, erklärt Premier Péter Magyar bereits die Existenz von Viktor Orbáns Fidesz für „beendet“.
Auf Facebook veröffentlichte der ehemalige Parteifreund und mittlerweile schärfste Widersacher Orbáns ein Video, in welchem Fotos und Videos vom sichergestellten Geld und Ausschnitte eines Interviews mit dem Ex-Ministerpräsidenten zu sehen sind, in welchen er unter anderem betont: „Alle meine Minister sind tadellos. Sie werden keinen einzigen Rechtsverstoß und keinen Korruptionsfall finden.“
Magyar: „Orbán ist ein gestürzter Mafiaboss“
Im Hintergrund läuft die Titelmelodie der Netflix-Serie „Narcos“, in welcher der Aufstieg und Fall des kolumbianischen Drogenkartells rund um Pablo Escobar – zum Teil mit fiktionalisierten Szenen – nachgezeichnet wird. Für Magyar ist bereits jetzt klar: „Die Fidesz hat aufgehört zu existieren und ist seit heute offiziell eine organisierte kriminelle Gruppe.“ Orbán wiederum sei ein „gestürzter Mafiaboss“.
Was dem Ex-Minister vorgeworfen wird
Das gefundene Bargeld unterschiedlicher Währungen in Höhe von insgesamt 17,7 Millionen Euro wird dem früheren Entwicklungsminister Miklós Seszták zugerechnet. Er soll beim Kauf gebrauchter Busse und einer Immobilie zu überhöhten Preisen durch staatliche Verkehrsunternehmen Schmiergelder angenommen haben. Der unter Korruptionsverdacht stehende und in Untersuchungshaft sitzende Politiker streitet die Vorwürfe ab. Sein Anwalt betonte am Samstag gegenüber dem Portal Telex zudem, dass die Behörden keineswegs behauptet hätten, das sichergestellte Geld gehöre seinem Mandanten. An dem Verfahren seien mehrere Verdächtige beteiligt.
Die Anti-Korruptionsbehörde NVVH hat Aufnahmen von dem sichergestellten Bargeld veröffentlicht:
Zwar geht man offiziell in seiner KDNP – dem kleineren Koalitionspartner der Fidesz – ebenfalls von der Unschuld des Politikers aus, dennoch forderte Fraktionschef Bence Rétvári Seszták auf, sein Parlamentsmandat zurückzulegen. Zugleich Rétvári Magyars Versuch zurück, den gesamten rechten politischen Block als kriminelle Organisation darzustellen.
Fidesz-Politiker glaubt an „inszenierten“ Geldfund
Für zusätzliche Brisanz sorgte eine weitere Reaktion aus dem Fidesz-Umfeld: Der frühere Regierungsvertreter Péter Takács stellte die veröffentlichten Aufnahmen infrage und meinte, sie wirkten eher wie inszenierte Szenen. Der Publizist und Fidesz-nahe Kommentator Zsolt Bayer brachte sogar die Möglichkeit ins Spiel, dass jemand den Ermittlern den Fundort verraten oder das Geld zuvor selbst dort versteckt haben könnte.
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