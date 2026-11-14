Magyar: Orbáns Partei „existiert nicht mehr“

Was dem Ex-Minister vorgeworfen wird

Das gefundene Bargeld unterschiedlicher Währungen in Höhe von insgesamt 17,7 Millionen Euro wird dem früheren Entwicklungsminister Miklós Seszták zugerechnet. Er soll beim Kauf gebrauchter Busse und einer Immobilie zu überhöhten Preisen durch staatliche Verkehrsunternehmen Schmiergelder angenommen haben. Der unter Korruptionsverdacht stehende und in Untersuchungshaft sitzende Politiker streitet die Vorwürfe ab. Sein Anwalt betonte am Samstag gegenüber dem Portal Telex zudem, dass die Behörden keineswegs behauptet hätten, das sichergestellte Geld gehöre seinem Mandanten. An dem Verfahren seien mehrere Verdächtige beteiligt.