Rapid-Coup offiziell: So lange läuft Demir-Vertrag

Katzer: „Das macht uns alle stolz“

„Wir haben immer daran geglaubt, dass Yusuf Demir wieder ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft werden kann. Dass er sich in der aktuellen Saison stärker als je zuvor präsentiert, macht uns alle stolz und umso mehr freut es mich, dass wir kurz vor seiner Abreise zur Nationalmannschaft auch alle Formalitäten für seine Vertragsverlängerung fixieren konnten. Ich bin sicher, dass ´Yusi´ seine starke Form nicht nur halten kann, sondern er sich aufgrund seines Ehrgeizes sogar noch weiter verbessern wird“, betont Katzer.