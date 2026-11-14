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Rapid-Coup offiziell: So lange läuft Demir-Vertrag

Bundesliga
14.11.2026 18:18
Yusuf Demir (li.) spielt in dieser Saison groß auf.
Yusuf Demir (li.) spielt in dieser Saison groß auf.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was die „Krone“ bereits vor zehn Tagen vermeldet hatte, ist nun offiziell: Yusuf Demir verlängert langfristig bei Bundesliga-Tabellenführer Rapid!

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Am Samstag ging in Hütteldorf die Ordentliche Hauptversammlung von Rapid über die Bühne. Und dabei gab es für die grün-weißen Anhänger ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Im Allianz Stadion bestätigte Sportchef Markus Katzer unter tosendem Applaus die zuvor in einem Video verkündete Vertragsverlängerung von Yusuf Demir.

Rapid-Sportchef Markus Katzer
Rapid-Sportchef Markus Katzer(Bild: GEPA)

Demirs neuer Kontrakt läuft nun bis Sommer 2031. Der 23-Jährige ist aktuell in der Form seines Lebens: In der Saison hält er bereits bei 15 Torbeteiligungen (sieben Treffer, acht Assist), er ist die kreative Schaltzentrale und übernimmt Verantwortung. Jetzt steigt Demir wohl auch zu den Topverdienern auf.

Katzer: „Das macht uns alle stolz“
„Wir haben immer daran geglaubt, dass Yusuf Demir wieder ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft werden kann. Dass er sich in der aktuellen Saison stärker als je zuvor präsentiert, macht uns alle stolz und umso mehr freut es mich, dass wir kurz vor seiner Abreise zur Nationalmannschaft auch alle Formalitäten für seine Vertragsverlängerung fixieren konnten. Ich bin sicher, dass ´Yusi´ seine starke Form nicht nur halten kann, sondern er sich aufgrund seines Ehrgeizes sogar noch weiter verbessern wird“, betont Katzer.

Die Gründe für die Leistungs-Explosion bei Demir sieht Katzer in dessen Ehrgeiz: „Er machte im Sommer praktisch keinen Urlaub, war besessen, bei den Testungen der Beste zu sein, um vollfit in die neue Saison zu gehen. Er wollte jedem zeigen, wie gut er ist – was er auch macht. Mich freut es besonders, weil er ein Kind Rapids ist.“

Demir ist ein zentraler Grund für den Aufschwung bei Rapid
Demir ist ein zentraler Grund für den Aufschwung bei Rapid(Bild: GEPA)

Zur Laufzeit bis 2031 meinte Katzer: „Das war schon mit der Annahme, dass er vielleicht nicht so lange bei uns bleiben wird. Doch Yussi hat es sofort akzeptiert, nach dem Motto: Wenn ihr das wollt, mach ich das mit.“

Keine erneute „Flucht“
Der Hype um den zu frühen Barcelona-Transfer 2021, die verlorenen Jahre mit dem überstürzten Galatasaray-Wechsel, die Flop-Monate bei Basel – so stürzte sein Marktwert von 10 auf 1,7 Millionen Euro ab. Doch diesmal wurden auch von seinem Umfeld die richtigen Lehren gezogen, gibt’s keine erneute „Flucht“.

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Zuletzt wurden ja wieder Scouts aus halb Europa in Hütteldorf gesichtet. Aber die Entscheidung ist gefallen, Demir schwört Rapid die Treue. „Ich freue mich sehr, dass wir schon so zeitgerecht eine gemeinsame Lösung für eine längere Zusammenarbeit gefunden haben. Das Vertrauen der gesamten sportlichen Leitung ist eine Auszeichnung für uns alle“, so der Wiener, der derzeit nach einem halben Jahrzehnt Pause wieder beim ÖFB-Team weilt.

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