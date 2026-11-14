Novemberstimmung | Novemberpolitik

Novemberpolitik. Froh sein könnten wir, wenn sich die Menschen in Österreich nicht mehr existenzielle Sorgen machen müssten, sich wieder alle das Leben leisten könnten. Wenn die Österreicherinnen und Österreicher nicht um ihre medizinische Versorgung bangen müssten und endlich die richtigen Schritte gegen die Bildungskrise wie die Migrations- und Integrationsmisere unternommen würden. Wenn wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen würden. Doch all das bekommen wir trotz des vom Bundeskanzler ausgerufenen „Herbsts der Ergebnisse“ nicht. Stattdessen: Novemberstimmung. Ein Novemberblues, der uns dank trüber Novemberpolitik längst das ganze Jahr verfolgt.