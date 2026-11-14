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Novemberstimmung | Novemberpolitik

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(Bild: Joe - stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Novemberstimmung. Alles grau in grau, kein Sonnenstrahl, Nieselregen, Nebelreißen – die abgelaufene Woche bot, bevor uns das Wochenende ein wenig aufheiterte, in weiten Teilen Österreichs typisches Novemberwetter. Ein Wetter, das sich unweigerlich aufs Gemüt schlägt. Der Novemberstimmung kann sich kaum jemand entziehen. Was könnte uns aufmuntern? Frieden im Nahen und Mittleren Osten und der Ukraine. Ein US-Präsident, der sich wirklich um die Welt und nicht nur um seinen Ruhm und seine Geldtasche schert. Ein russischer Präsident, der nicht am liebsten neben der Ukraine auch noch den Rest Europas inhalieren möchte.

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Novemberpolitik. Froh sein könnten wir, wenn sich die Menschen in Österreich nicht mehr existenzielle Sorgen machen müssten, sich wieder alle das Leben leisten könnten. Wenn die Österreicherinnen und Österreicher nicht um ihre medizinische Versorgung bangen müssten und endlich die richtigen Schritte gegen die Bildungskrise wie die Migrations- und Integrationsmisere unternommen würden. Wenn wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen würden. Doch all das bekommen wir trotz des vom Bundeskanzler ausgerufenen „Herbsts der Ergebnisse“ nicht. Stattdessen: Novemberstimmung. Ein Novemberblues, der uns dank trüber Novemberpolitik längst das ganze Jahr verfolgt.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

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