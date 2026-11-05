Rihannas X-Mas Dessous: „Ungezogen“ und megahot!

Dessous-Label im Weihnachtsfieber

Die Sängerin trägt die Dessous ihrer Marke Savage x Fenty, dieses Mal in der X-Mas-Edition. Ihre Oberweite und Taille hat sie in einen roten Spitzen-Body mit floralem Muster und XL-Ausschnitt gepackt. Dazu kombiniert sie schwarze, hohe Strümpfe, die knapp unter dem Po mit einer floralen Spitze abschließen. Dadurch kommt die Kehrseite frech zum Vorschein – so gar nicht brav! Die schwarzen High Heels tun ihr Übriges ...