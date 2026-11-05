Rihannas X-Mas Dessous: „Ungezogen“ und megahot!

Rihanna macht Sydney Sweeney Konkurrenz! Die 38-Jährige postete am Donnerstag Fotos von sich und ihrer neuesten X-Mas-Dessous-Kollektion. Und beweist damit: Zu Weihnachten darf man auch unartig sein ...
Vor Weihnachten muss man immer nur brav sein? Nein, beweist Sängerin Rihanna. Ihr jüngstes Instagram-Posting ist nämlich alles andere als brav und fromm, sondern verboten sexy ...
Hier sehen sie das Instagram-Posting, dass mit „Bravsein“ nicht mehr viel zu tun hat:
Rihanna weiß, worauf es ankommt. Auf den Bildern räkelt sich die 38-Jährige verführerisch in allen möglichen Posen, setzt dabei auch ihre kesse Rückseite in Szene. Sie hat sich direkt vor den Geschenken und den Weihnachtsbäumen positioniert. In der Bildunterschrift heißt es: „Wenn man durch ungezogenes Verhalten selbst zum Geschenk wird!“
Dessous-Label im Weihnachtsfieber
Die Sängerin trägt die Dessous ihrer Marke Savage x Fenty, dieses Mal in der X-Mas-Edition. Ihre Oberweite und Taille hat sie in einen roten Spitzen-Body mit floralem Muster und XL-Ausschnitt gepackt. Dazu kombiniert sie schwarze, hohe Strümpfe, die knapp unter dem Po mit einer floralen Spitze abschließen. Dadurch kommt die Kehrseite frech zum Vorschein – so gar nicht brav! Die schwarzen High Heels tun ihr Übriges ...
Rihannas Make-up ist sinnlich, festlich, verführerisch. Das Haar hat sie in lockere Wellen gelegt. Auf zwei ihrer Bilder wird sie von einer XXL-Schleife „geschmückt“, bzw. verdeckt die Riesenschleife ihre freche Hinterseite. Es wirkt fast so, als fühle sie sich selbst als Geschenk, das jeden Moment ausgepackt werden möchte!
Heiße Looks für alle Größen
Rihanna bewirbt aber hier nicht nur ihre neueste Weihnachts-Kollektion. Sie macht auch anderen Frauen Mut, sich durchaus in sexy Dessous zu präsentieren – unabhängig von Alter, Größe und Gewicht. Ihr Dessous-Label setzt nämlich vorrangig auf Body Positivity.
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