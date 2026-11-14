Erdbeben zerstört Kärnten: Wie es jetzt weitergeht

Mehrere, dicht aufeinanderfolgende, schwere Erdbeben haben am Freitag eine zerstörerische Spur der Verwüstung durch ganz Kärnten gezogen – Gebäude sind eingestürzt, das Stromnetz ist zusammengebrochen, Menschen mussten evakuiert werden. Im Rahmen der größten Notfall-Übung Österreichs – „Combined Success“ – werden diese und mehr Szenarien beübt.