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Erdbeben zerstört Kärnten: Wie es jetzt weitergeht

Kärnten
14.11.2026 08:24
(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Mehrere, dicht aufeinanderfolgende, schwere Erdbeben haben am Freitag eine zerstörerische Spur der Verwüstung durch ganz Kärnten gezogen – Gebäude sind eingestürzt, das Stromnetz ist zusammengebrochen, Menschen mussten evakuiert werden. Im Rahmen der größten Notfall-Übung Österreichs – „Combined Success“ – werden diese und mehr Szenarien beübt.

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(Bild: Krone KREATIV)

Mehrere schwere Erdbeben der Magnitude 6,1 bis 6,4 nach Richter erschütterten am Freitag ganz Kärnten – betroffen sind vor allem die Regionen Gallizien, Himmelberg, Nötsch im Gailtal sowie Feistritz im Rosental. Wir haben die wichtigsten Infos für Sie zusammengefasst:

  • Die Notfall-Krone informiert Sie über alles, was Sie in Krisensituationen wissen müssen: Was passiert, wenn ich mein Haus verlassen muss? Wp bekomme ich Essen und kann mich aufwärmen? Wie komme ich zu Strom, um mein Handy aufzuladen?
  • Einige der 153 Leuchttürme in Kärnten wurden hochgefahren, um Hilfesuchende zu unterstützen. Finden Sie hier Ihre nächste Anlaufstelle, die bei Katastrophen Orientierung und Information bieten.
  • Bereits am Freitag wurden zahlreiche Notfall-Szenarien beübt, am Samstag stehen weitere Katastrophenfälle an. Der Landeskrisenstab tagt, im Rosental kommt es im Laufe des Tages zu einer Großübung.
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