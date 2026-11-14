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Infoabend zu Warmbad

Hochwasser-Maßnahmen bleiben Streitthema

Kärnten
14.11.2026 07:00
Stadtrat Sascha Jabali Adeh, Gernot Enzinger (Projektverantwortlicher der Stadt Villach) und ...
Stadtrat Sascha Jabali Adeh, Gernot Enzinger (Projektverantwortlicher der Stadt Villach) und Stadtrat Harald Sobe (v.l.n.r.) präsentierten erneut das Projekt.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Ein geplanter Hochwasserschutz in Villach-Warmbad sorgt weiterhin für Diskussionen. Bei einem Infoabend wurden das Projekt nochmals vorgestellt und Bürger durften Fragen stellen.

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Teils emotional wurde beim Infoabend zum Hochwasserschutz am Warmen Bach und dem Hungerbach in Villach diskutiert. Etwa 15 Interessierte – von Vertretern der Bürgerinitiative bis hin zu Feuerwehrmännern –  waren gekommen, um Projektverantwortlichen Gernot Enzinger zu lauschen und Fragen zu stellen.

Dieser hat sich zunächst die Zeit genommen, um zu erklären, wieso Maßnahmen in Warmbad notwendig sind. „Berechnungen zu einem hundertjährigen Hochwasser gehen von Wassermengen von 4,5 Kubikmetern Wasser pro Sekunde beim Warmen Bach und Hungerbach aus. Es gibt einen Durchlass vor dem Thermenhotel, durch den maximal 1,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durchpassen.“

Bei den Vorstudien zu den Maßnahmen wurden auch mehrere Varianten, wie ein Bypass über die Judendorfer Straße, eine Verrohrung oder eine Stollenvariante mitten durch das Heilquellenschutzgebiet. Diese haben sich aufgrund von dichter Verbauung, zu hohen Kosten und Eingriffen in sensibles Stollengebiete als nicht durchführbar erwiesen.

Der Warme Bach soll am Oberlauf ein Rückhaltbecken erhalten
Der Warme Bach soll am Oberlauf ein Rückhaltbecken erhalten(Bild: Georg Wastl)

„Eine Retentionsvariante mit einem linearen Ausbau im Bereich des Kurparks haben sich als das bestmögliche Projekt herausgestellt“, so Enzinger. So sieht das Projekt nun ein Rückhaltebecken im Bereich der ehemaligen Schießstätte sowie ein weiteres beim Hungerbach im Bereich der Judendorfer Straße vor. Beim Zusammentreffen des Hungerbaches mit dem Warmen Bach wird es einen Geschieberückhalt geben. Dazu soll der Weg entlang des Bachlaufes durch den Kurpark angehoben und der Bachlauf vertieft werden.

Das Projekt selbst befindet sich noch in der Prüfung durch die Behörden. Vor allem die Errichtung eines Rückhaltebeckens im Bereich der alten Schießstätte sorgt für Kritik. Helmut Teissl von der Bürgerinitiative zweifelt die hohen Schüttmengen von Hungerbach und Warmen Bach an. „Das Maibachl schüttet maximal 0,5 Kubikmeter pro Sekunde und der Hungerbach 0,3 Kubikmeter. Diese hohen Wassermengen im hydrologischen Gutachten erschließen sich mir nicht.“ Dazu sei es in der Vergangenheit zu keinen nennenswerten Überflutungen gekommen.

Gegengutachten als Möglichkeit
„Eine Möglichkeit ist ein Gegengutachten um die Schüttungen zu überprüfen“, meinte Stadtrat Sascha Jabali Adeh. Denn Hartnäckigkeit würde ein solches Projekt zu einem besseren Projekt machen und er würde stets die naturverträglichste Variante präferieren.

Das Handlungsbedarf beim Warmen Bach und dem Hungerbach besteht, hat ein Judendorfer Feuerwehrmann dargelegt. „Wenn das Maibachl und der Hungerbach anspringen, so ist das noch kein großes Problem. Geht aber der Weiher bei der alten Schießstätte über, so wird es kritisch.“

Der deutliche Wunsch der Bürger war, dass nur der Ausbau im Bereich des Kurparks erfolgen soll, was sich allerdings ob des Nadelöhrs am Ende des Parks gerade bei sehr starken Niederschlägen als schwierig erweisen könnte. Dazu müssten die Thermen- und Waldeigentümer ebenfalls ihren Aufgaben nachkommen und Versinterungen sowie Geäst aus dem Bachlauf entfernen.

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Ein klares Bekenntnis gab es zum Schutz der tropischen Fische im unteren Bereich des Warmen Baches. Hier soll eine sogenannte Niederwasserrinne umgesetzt werden, um den Durchfluss des Wassers zu beschleunigen. Während der Arbeiten wird es eine Begleitung durch einen Ökologen geben und die Fische werden quasi aus den Baubereichen „ausgesperrt“. „Die Stadt hat von Land und Bund den Auftrag erhalten, den Hochwasserschutz durchzuführen. Ich bin für die kritischen Meinungen dankbar“, so Stadtrat Harald Sobe.

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