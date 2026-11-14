Hochwasser-Maßnahmen bleiben Streitthema

„Eine Retentionsvariante mit einem linearen Ausbau im Bereich des Kurparks haben sich als das bestmögliche Projekt herausgestellt“, so Enzinger. So sieht das Projekt nun ein Rückhaltebecken im Bereich der ehemaligen Schießstätte sowie ein weiteres beim Hungerbach im Bereich der Judendorfer Straße vor. Beim Zusammentreffen des Hungerbaches mit dem Warmen Bach wird es einen Geschieberückhalt geben. Dazu soll der Weg entlang des Bachlaufes durch den Kurpark angehoben und der Bachlauf vertieft werden.