Wer nimmt zum Jubiläum die Herkuleskeule mit?

Der Klagenfurter Comedy Award HERKULES feiert sein 20-jähriges Bestehen. Am Samstagabend geht er in die nächste Runde – das Publikum entscheidet, wer gewinnt.
Sechs Acts, jeweils 15 Minuten Bühnenzeit und eine begehrte Trophäe: die Herkuleskeule. Vor 20 Jahren wurde der Kleinkunstpreis HERKULES von Mario Kuttnig ins Leben gerufen. 2022 übernahm das Humorkollektiv „Låch Amol“ das Ruder und entwickelte den „Klagenfurter Kleinkunstpreis“ zum „Comedy Award“ weiter.
„Ich finde, nach 20 Jahren darf sich auch ein traditionsreicher Preis weiterentwickeln. Mit ,Comedy Award’ bringen wir direkter auf den Punkt, was die Zuschauer erwartet, und hoffen, damit auch ein breiteres Publikum anzusprechen“, erklärt Carmen Kassekert von „Låch Amol“, die den Abend gemeinsam mit Gilbert Blechschmid veranstaltet. Wer sich am Ende die begehrte Herkuleskeule sichern darf, entscheidet das Publikum.
Mit Punktekarten werden die Zuschauer zur Jury und bewerten die Auftritte der sechs Kandidaten. „Wir glauben, gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir Momente, in denen wir gemeinsam lachen können. Humor schafft Nähe, nimmt für einen Augenblick oder einen ganzen Abend den Druck und eröffnet manchmal einen ganz neuen Blick auf das, was uns beschäftigt“, so Kassekert.
HERKULES Comedy Award: 14. Nov., 20 Uhr in der Eventhalle Droneberger (Klagenfurt). Infos unter: www.lachamol.at
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