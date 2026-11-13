Wer nimmt zum Jubiläum die Herkuleskeule mit?

Mit Punktekarten werden die Zuschauer zur Jury und bewerten die Auftritte der sechs Kandidaten. „Wir glauben, gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir Momente, in denen wir gemeinsam lachen können. Humor schafft Nähe, nimmt für einen Augenblick oder einen ganzen Abend den Druck und eröffnet manchmal einen ganz neuen Blick auf das, was uns beschäftigt“, so Kassekert.