Nach Kollaps in Bus: Neos fordern zweites Fahrzeug

Der Wirbel geht weiter. Nachdem ein Kind während einer Fahrt in einem völlig überfüllten Bus einen Kreislaufkollaps erlitten hatte, reagiert nun ein Politiker – er fordert Maßnahmen!
„Ein Kind bricht im Bus zusammen – und niemand will zuständig sein?“, reagiert der Spittaler NEOS-Gemeinderat Ludwig Gasser empört auf den „Krone“-Bericht, laut dem ein Mädchen Donnerstagfrüh in einem völlig überfüllten Bus einen gesundheitlichen Zusammenbruch erlitten hatte.
Gasser fordert sofortige Abhilfe: „Zur Ankunftszeit 7.29 Uhr soll ein zweiter Bus eingesetzt werden. Es kann nicht sein, dass für unsere Kinder keine Lösung gefunden werden kann. Eltern weisen seit Langem auf das Problem hin.“
Die ÖBB verweisen auf eng abgestimmte Fahrpläne. Für Gasser ist das keine Begründung: „Niemand verlangt, das Netz umzubauen. Ein zusätzlicher Bus zur selben Zeit greift in keinen Anschluss ein. Er sorgt nur dafür, dass die Kinder sicher in die Schule kommen. Stadt, Land und Verkehrsverbund müssen sich jetzt dringend zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden“, so Gasser.
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