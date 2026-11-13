Nach Kollaps in Bus: Neos fordern zweites Fahrzeug

Die ÖBB verweisen auf eng abgestimmte Fahrpläne. Für Gasser ist das keine Begründung: „Niemand verlangt, das Netz umzubauen. Ein zusätzlicher Bus zur selben Zeit greift in keinen Anschluss ein. Er sorgt nur dafür, dass die Kinder sicher in die Schule kommen. Stadt, Land und Verkehrsverbund müssen sich jetzt dringend zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden“, so Gasser.