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Lenkte E-Scooter

19-Jährige auf Zebrastreifen von Auto angefahren

Kärnten
13.11.2026 19:01
Die Rettungskräfte brachten die 19-Jährige ins Klinikum Klagenfurt.
Die Rettungskräfte brachten die 19-Jährige ins Klinikum Klagenfurt.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem tragischen Unfall ist es am Donnerstagabend gekommen. Eine 19-Jährige wurde auf ihrem E-Scooter von einem Auto angefahren. Sie wollte den Zebrastreifen auf der Koschatstraße in Klagenfurt überqueren.

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Eine 64-Jährige wollte vom Villacher Ring auf die Koschatstraße einbiegen. Dabei sah sie eine 19-Jährige am E-Scooter nicht und erwischte die Lenkerin. Diese überquerte gerade einen Zebrastreifen, als sie plötzlich vom Scooter geschleudert wurde und stürzte. 

Verletzungen auf Kopf und Schulter
Durch den heftigen Zusammenstoß verletzte sich die 19-Jährige am Kopf und im Schulterbereich. Die Rettungskräfte versorgten sie und brachten die Lenkerin ins Klinikum Klagenfurt.

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