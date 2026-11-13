Spieglein, Spieglein an der Wand. . .

„Ich bemühe mich, in einer Zeit der Computersteuerung und Industrialisierung, handwerkliches Können und den persönlichen Duktus künstlerisch umzusetzen“, sagt er. Wie gut ihm das gelingt, spiegelt sich nicht nur in mehr als 60 Personalen und vielen Ausstellungsbeteiligungen in ganz Europa. Auch zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Förderungspreis des Landes Kärnten (1971) oder die Präsenz in hochkarätigen privaten wie öffentlichen Sammlungen und Museen legen Zeugnis davon ab.