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Arnulf-Komposch-Schau

Spieglein, Spieglein an der Wand. . .

Kärnten
13.11.2026 16:00
Objekte der Begierde: Zweiteiliger Spiegel mit hohem Wiedererkennungswert.
Objekte der Begierde: Zweiteiliger Spiegel mit hohem Wiedererkennungswert.(Bild: Komposch)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Seinen 84. Geburtstag feiert er am 12. Dezember. Zuvor macht sich der renommierte Glas- und Spiegelkünstler Arnulf Komposch selbst ein Geschenk und bittet zur Ausstellung in sein Klagenfurter Domizil.

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Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Kreativste im ganzen Land? Nun, was die hohe Kunst anbelangt, aus Glas und geschliffenen Spiegeln Objekte zu erschaffen, die weit über Österreichs Grenzen hinaus gefragt sind, ist Arnulf Komposch Herr der Spiegelmeister.

Handwerkliche Meisterschaft wird meisterhafte Kunst
Gelernt hat der Klagenfurter das Traditionshandwerk in der Tiroler Glasfachschule in Kramsach, das der Glasschleifer und Spiegelbeleger nach zahlreichen Studienaufenthalten in Paris, Rom, London oder Afrika ab 1965 in der eigenen Werkstätte in Klagenfurt mit seinem im Wortsinn geschliffenen Gestaltungswillen beseelt.

Ausschließlich künstlerisch mit Glas und geschiffenen Spiegeln arbeitet Prof. Arnulf Komposch.
Ausschließlich künstlerisch mit Glas und geschiffenen Spiegeln arbeitet Prof. Arnulf Komposch.(Bild: Komposch)

„Ich bemühe mich, in einer Zeit der Computersteuerung und Industrialisierung, handwerkliches Können und den persönlichen Duktus künstlerisch umzusetzen“, sagt er. Wie gut ihm das gelingt, spiegelt sich nicht nur in mehr als 60 Personalen und vielen Ausstellungsbeteiligungen in ganz Europa. Auch zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Förderungspreis des Landes Kärnten (1971) oder die Präsenz in hochkarätigen privaten wie öffentlichen Sammlungen und Museen legen Zeugnis davon ab.

„Spiegelteich“ im Grünen.
„Spiegelteich“ im Grünen.(Bild: Komposch)

Voller Poesie und Magie
Kunst am Bau und im öffentlichen Raum, darunter der Spiegelsaal im Regierungsgebäude der Kärntner Landesregierung, Skulpturen, und Fenster – voller Poesie und Magie sind sie alle in ihrer handwerklichen wie künstlerischen Ausdruckskraft.

Müßig zu erwähnen, dass die Komposch-Spiegelobjekte weit mehr bieten als die Möglichkeit der virtuellen, seitenverkehrten Abbildung durch Reflexion von sichtbarem Licht (und unsichtbarer Wärmestrahlung). Geometrische, eingeschliffene, vielfach organisch behaftete Konfigurationen spielen raffiniert mit Realitätsverzerrung und so manche Spiegelung greift weit ins Philosophische auf der Ebene der Selbstreflexion.

Von 19. November bis 5. Dezember (Montag – Freitag: 16 – 19 Uhr, Samstag: 10 – 13 Uhr) kann man sich in der Linsengasse 5 selbst davon überzeugen.

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