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NOCH IMMER TORHUNGRIG

Legende will von der Fußball-Pension nichts wissen

Burgenland
13.11.2026 17:30
Patrick Bürger knipste in 276 Spielen insgesamt 71-mal.
Patrick Bürger knipste in 276 Spielen insgesamt 71-mal.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Tobias Frank
Von Tobias Frank

Patrick Bürger (39) hat im burgenländischen Fußball längst Legendenstatus. Doch ans Aufhören denkt der ehemalige Nationalspieler noch lange nicht. Heute geht der einstige Mattersburger Goalgetter bei seinem Herzensverein Bad Tatzmannsdorf auf Torejagd. Mit der „Krone“ sprach er auch über eine längst überfällige Rückkehr des rot-goldenen Fußballs in die Bundesliga.

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Patrick Bürger. Ein Name, den man seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gehört hat, aber bei rot-goldenen Fußballfans sofort Erinnerungen weckt. An volle Ränge im Pappelstadion, heiße Bundesliga-Fights und den Goalgetter mit der legendären Nummer 33! Mittlerweile hat der Torjäger 39 Jahre am Buckel, ans Aufhören verschwendet er aber keinen Gedanken. Statt im großen Rampenlicht geht er heute im rot-goldenen Unterhaus auf Torejagd. Als Spielertrainer bei seinem Herzensverein Bad Tatzmannsdorf. Denn eines hat er über all die Jahre nicht verloren: seinen Torriecher!

Zwei Aufstiege
„Es macht mir extrem Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten und weiterhin zu kicken“, strahlt der Ex-Mattersburger. Vor vier Jahren kehrte er zurück zu seinen Wurzeln. Und hatte den Erfolg gleich im Gepäck – feierte zwei Aufstiege in dieser Zeit. Heuer mischt man in der 1. Klasse Süd abermals im Kampf um die Top-Plätze mit, wartet heute zum Herbstabschluss das Heimspiel gegen Kirchfidisch. Natürlich wieder mit seiner 33 auf dem Rücken. Jene Zahl, die er schon trug, als seine Karriere noch in den Kinderschuhen steckte. Weil man das passende Trikot in Bad Tatzmannsdorf nicht parat hatte, musste für den ehemaligen Bundesliga-Knipser sogar eine Sonderanfertigung her.

Bürger führt sein Team Bad Tatzmannsdorf als Kapitän und Spielertrainer an.
Bürger führt sein Team Bad Tatzmannsdorf als Kapitän und Spielertrainer an.(Bild: Facebook/Bad Tatzmannsdorf)

Trainerlaufbahn weiterverfolgen
Auch körperlich fühlt sich Bürger noch topfit. Selbst wenn der Routinier Extraeinheiten schuften muss, um mit den Jungspunden mitzuhalten. Karriereende? Für ihn noch lange kein Thema. „Solange ich der Mannschaft noch helfen kann, werde ich auch weiterspielen.“ Seine Zukunft hat er aber längst im Hinterkopf. Die Trainerlaufbahn weiterverfolgen. „Das würde mir gefallen. Ich möchte hier in Bad Tatzmannsdorf meine Erfahrungen sammeln, dann schauen wir weiter“, so Bürger.

Ex-Nationalspieler
Erfahrungen – die hat er auch in seiner Profikarriere reichlich gesammelt. Einst auch in Rot-Weiß-Rot. Unter Marcel Koller stand er zwei Mal für das ÖFB-Team am Platz. Besonders lebendig sind aber die Erinnerungen an seine Mattersburger Glanzzeiten. „Wenn ich nur an die Anfänge denke, als ich die Ehre hatte, mit Kühbauer, Schmidt und all den alten Haudegen zu kicken“, schmunzelt Bürger. „Es waren viele schöne Zeiten dabei.“

Langjähriger Freund
Kein Wunder also, dass er auch den Weg des neu gegründeten Nachfolgeklubs in der Ostliga aufmerksam verfolgt. „Sie machen das richtig gut, da ist sicher einiges möglich“, lobt er die MSV-Truppe rund um Trainer Alois Höller, mit dem er einst selbst jahrelang die Fußballschuhe schnürte. „Wir sind immer wieder in Kontakt – er ist noch immer ein guter Freund von mir.“

Bürger ist in Mattersburg eine wahre Legende, spielte jahrelang auch mit dem heutigen Trainer ...
Bürger ist in Mattersburg eine wahre Legende, spielte jahrelang auch mit dem heutigen Trainer des MSV Alois Höller.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Bundesliga-Debüt mit 17
Ein Thema liegt Bürger aber besonders am Herzen: die mittlerweile sechsjährige Bundesliga-Abstinenz des Burgenlands. „Auf Dauer gehört ein Klub wieder hinauf. Da muss man alles dransetzen, dass das gelingt“, fordert er. Vor allem mit Blick auf den Nachwuchs. „Die Chance ist einfach viel größer für unsere Talente.“ Bürger weiß schließlich selbst nur zu gut, wovon er spricht. Einst bekam er in Mattersburg mit gerade einmal 17 Jahren die Chance, erstmals Bundesliga-Luft zu schnuppern. Der Rest ist rot-goldene Fußballgeschichte …

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