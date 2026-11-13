Legende will von der Fußball-Pension nichts wissen

Ex-Nationalspieler

Erfahrungen – die hat er auch in seiner Profikarriere reichlich gesammelt. Einst auch in Rot-Weiß-Rot. Unter Marcel Koller stand er zwei Mal für das ÖFB-Team am Platz. Besonders lebendig sind aber die Erinnerungen an seine Mattersburger Glanzzeiten. „Wenn ich nur an die Anfänge denke, als ich die Ehre hatte, mit Kühbauer, Schmidt und all den alten Haudegen zu kicken“, schmunzelt Bürger. „Es waren viele schöne Zeiten dabei.“

Langjähriger Freund

Kein Wunder also, dass er auch den Weg des neu gegründeten Nachfolgeklubs in der Ostliga aufmerksam verfolgt. „Sie machen das richtig gut, da ist sicher einiges möglich“, lobt er die MSV-Truppe rund um Trainer Alois Höller, mit dem er einst selbst jahrelang die Fußballschuhe schnürte. „Wir sind immer wieder in Kontakt – er ist noch immer ein guter Freund von mir.“