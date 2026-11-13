Lkw-Fahrer flüchtete betrunken nach Unfall

Für den 19-Jährigen endete der Unfall gegen 6 Uhr morgens im Krankenhaus. Warum er an dieser Stelle das Leichtkraftfahrzeug eines 60-jährigen Pinzgauers überholte, stand vorerst nicht fest. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Verkehr konnte nur einspurig an der Unfallstelle vorbei. Staus waren die Folge.