Lkw-Fahrer flüchtete betrunken nach Unfall

Mit einem entgegenkommenden Lkw stieß ein 19-jähriger Salzburger Freitagfrüh bei einem Überholmanöver auf der Pinzgauer Straße (B311) in Saalfelden zusammen. Der Lkw-Fahrer flüchtete daraufhin, blieb allerdings kurze Zeit später mit seinem Fahrzeug liegen. Ein Alkoholtest ergab 1,84 Promille.
Für den 19-Jährigen endete der Unfall gegen 6 Uhr morgens im Krankenhaus. Warum er an dieser Stelle das Leichtkraftfahrzeug eines 60-jährigen Pinzgauers überholte, stand vorerst nicht fest. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Verkehr konnte nur einspurig an der Unfallstelle vorbei. Staus waren die Folge.
Der 32-jährige Lkw-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt, hatte aber vor der Fahrt ordentlich getankt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,84 Promille. Er blieb nach seiner Flucht von der Unfallstelle im Ortsgebiet von Saalfelden mit seinem Fahrzeug liegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.