„Wir sind noch ein klassisches Dorfwirtshaus“

Genau diese Tradition wird beim Kirchenwirt noch hochgehalten. „Klassische Stammtische gibt es bei uns Gott sei Dank noch“, erzählt Wirt Christian Rettenbacher. Seit 1909 wird das Gasthaus von seiner Familie geführt. Vor gut 20 Jahren hat er den Betrieb von seinem Vater übernommen. Der Seniorwirt ist selbstverständlich weiterhin im Haus anzutreffen und nimmt noch gerne am Stammtisch Platz.