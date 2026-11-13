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„Krone“-Lieblingswirt

„Wir sind noch ein klassisches Dorfwirtshaus“

Salzburg
13.11.2026 09:30
Die Kirchentwirtsleute Christian und Regina Rettenbacher.
Die Kirchentwirtsleute Christian und Regina Rettenbacher.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Im Pucher Ortszentrum lädt die Familie von Christian Rettenbacher seit 1909 Fremde und Freunde in ihr Gasthaus und Hotel ein. Für viele Stammgäste ist der Kirchenwirt von KIndesbeinen an wie ein zweites Zuhause. 

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Für Kasper, Wolfgang und Gerhard ist der Kirchenwirt in Puch weit mehr als ein gewöhnliches Gasthaus. Schon seit ihrer Kindheit gehen die drei Tennengauer hier ein und aus. „Das ist einfach Heimat. Wir sind hier quasi aufgewachsen“, erzählt Gerhard. Bis heute treffen sich die Freunde regelmäßig am Stammtisch.

Kasper, Wolfgang und Gerhard sind seit ihrer Kindheit beim Kirchenwirt zu Gast.
Kasper, Wolfgang und Gerhard sind seit ihrer Kindheit beim Kirchenwirt zu Gast.(Bild: Markus Tschepp)
Auf den Tisch kommen klassische Wirtshausgerichte wie Backhendlsalat.
Auf den Tisch kommen klassische Wirtshausgerichte wie Backhendlsalat.(Bild: Markus Tschepp)

Genau diese Tradition wird beim Kirchenwirt noch hochgehalten. „Klassische Stammtische gibt es bei uns Gott sei Dank noch“, erzählt Wirt Christian Rettenbacher. Seit 1909 wird das Gasthaus von seiner Familie geführt. Vor gut 20 Jahren hat er den Betrieb von seinem Vater übernommen. Der Seniorwirt ist selbstverständlich weiterhin im Haus anzutreffen und nimmt noch gerne am Stammtisch Platz.

Zitat Icon

Wir sind noch ein klassisches Dorfwirtshaus. Bei uns kommen die Leute nicht nur zum Essen, sondern auch zu Familienfeiern, Bällen und Vereinsveranstaltungen. 

Christian Rettenbacher, Koch und Wirt

Sieben Tage die Woche stehen die Türen des Kirchenwirts offen. Auf den Tisch kommen klassische Wirtshausgerichte, wie Backhendlsalat, Hirschragout oder aktuell Gansl. Schnitzel. Auch abseits der Küche ist einiges los. 

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Von Familienfeiern, Bällen bis zu Vereinsabenden ist das Gasthaus ein wichtiger Treffpunkt. „Wir sind noch ein klassisches Dorfwirtshaus“, sagt Rettenbacher. Er selbst steht mit Leidenschaft in der Küche und ist Wirt mit Leib und Seele. „Das muss man gerne machen, sonst geht das nicht“, weiß Rettenbacher genau.

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