37-jähriger Drogenlenker mit Schrottauto erwischt

Gegen 13 Uhr mittags fiel der albanische Staatsangehörige bei einer Verkehrskontrolle auf. Die technische Inspektion ergab, dass seine Abgasanlage, Bremsleitung und Radaufhängung defekt waren. Ein Drogentest ergab, dass er Kokain intus hatte. Noch vor Ort musste er seinen Führerschein abgeben. Mehrere Anzeigen folgten.