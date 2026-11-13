37-jähriger Drogenlenker mit Schrottauto erwischt

Ein massives Sicherheitsrisiko stellte ein 37-jähriger Albaner für andere Verkehrsteilnehmer am Donnerstag in der Stadt Salzburg dar. Der Mann wurde gegen 13 Uhr nicht nur beeinträchtigt durch Drogen erwischt, an seinem Fahrzeug wurden auch mehrere schwere Mängel festgestellt.
Gegen 13 Uhr mittags fiel der albanische Staatsangehörige bei einer Verkehrskontrolle auf. Die technische Inspektion ergab, dass seine Abgasanlage, Bremsleitung und Radaufhängung defekt waren. Ein Drogentest ergab, dass er Kokain intus hatte. Noch vor Ort musste er seinen Führerschein abgeben. Mehrere Anzeigen folgten.
Ebenfalls zur Mittagszeit fiel ein 36-jähriger Salzburger der Polizei wegen seiner auffälligen Fahrweise in Hallein auf. Ein Drogentest bei ihm schlug auf THC an. Auch er musste seinen Führerschein abgeben.
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