Ein Schuss – und Kater „Balu“ blieb verschwunden

Ein einzelner Schuss im Wald, wenige Augenblicke später war Kater Balu wie vom Erdboden verschluckt. Seit dem 7. Oktober fehlt von dem zweijährigen Maine-Coon-Prachtkater aus Oberkirchbach im Bezirk Tulln jede Spur. Sein Besitzer Dr. Norbert Tupy ist am Boden zerstört. Denn immer mehr Hinweise nähren den schrecklichen Verdacht, dass Balu an jenem Herbstmorgen wahrscheinlich kaltblütig erschossen wurde.