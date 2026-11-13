Der kleine Lukas zog als Erster Runden auf dem Eis

Kindheitserinnerungen im Volksgarten

Die Eisläufer selbst bemerken davon nichts. Christina und Mike drehen mittlerweile auch ihre Runden. „Ich komme im Winter immer gerne her. Es ist einfach mein Wintersport“, erzählt sie. Für Mike hängen Kindheitserinnerungen am Volksgarten: „Ich war elf Jahre nicht mehr da, habe in Wien gewohnt“, erzählt er. Gleich nach der Rückkehr ging es auf das Eis. Fazit: „Es taugt mir noch immer.“