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Start des Wintertraums

Der kleine Lukas zog als Erster Runden auf dem Eis

Salzburg
13.11.2026 07:00
Die sportliche Familie verbringt gerne Zeit auf den Eisflächen im Volksgarten.
Die sportliche Familie verbringt gerne Zeit auf den Eisflächen im Volksgarten.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Los geht es in Salzburg mit dem Wintersport auf Kufen! Gestern startete der Publikumslauf in der Landeshauptstadt im Volksgarten. Neben dem Eiszauber ging es dort auch in der überdachten Halle über spiegelglatte Flächen. Für einen Zweijährigen gab es dabei gleich zwei Premieren ...

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Mit strahlenden Augen und tapsigen Schritten geht es für Lukas an der Hand von Papa Andreas langsam über die Gummimatten in Richtung Eiszauber. Pünktlich um zehn Uhr öffnen die Tore der Eislaufbahn im Salzburger Volksgarten und Lukas winzige Kufen sind die ersten auf der glatten Fläche.

Andreas und Viktoria im Bild mit Lukas und Sophie.
Andreas und Viktoria im Bild mit Lukas und Sophie.(Bild: Andreas Tröster)

„Wir sind seit Jahren immer da und warten schon die längste Zeit darauf, dass unser Großer mit dem Eislaufen anfängt“, strahlt auch Papa Andreas. Lukas stellt sich unterdessen für seine zweieinhalb Jahre äußerst geschickt an. Seine einjährige Schwester Sophie nimmt auf einem Plastikaffen Platz und wird von Mama Viktoria über das Eis kutschiert.

Eiszauber und Eishalle haben seit gestern geöffnet. Zahlreiche andere Plätze in Stadt und Land ...
Eiszauber und Eishalle haben seit gestern geöffnet. Zahlreiche andere Plätze in Stadt und Land Salzburg folgen in den kommenden Tagen und Wochen.(Bild: Andreas Tröster)

Dabei waren die Vorbereitungen für Eislaufplatz-Betreiber heuer in Stadt und Land alles andere als einfach. Ein warmer Herbst, wenig Regen und niedrige Grundwasserspiegel brachten einige Probleme.

Mike und Christine sind begeisterte Hobby-Eisläufer.
Mike und Christine sind begeisterte Hobby-Eisläufer.(Bild: Andreas Tröster)

Kindheitserinnerungen im Volksgarten
Die Eisläufer selbst bemerken davon nichts. Christina und Mike drehen mittlerweile auch ihre Runden. „Ich komme im Winter immer gerne her. Es ist einfach mein Wintersport“, erzählt sie. Für Mike hängen Kindheitserinnerungen am Volksgarten: „Ich war elf Jahre nicht mehr da, habe in Wien gewohnt“, erzählt er. Gleich nach der Rückkehr ging es auf das Eis. Fazit: „Es taugt mir noch immer.“

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In der Stadt öffnete gestern auch die Fläche am Mozartplatz, am 11. Dezember zieht der Europark nach. Noch im November soll es auch in Obertrum, Bergheim, Straßwalchen, Kuchl, Bischofshofen und St. Johann im Pongau losgehen. Weitere Flächen starten ihre Saison heuer erst im Dezember.

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