Der kleine Lukas zog als Erster Runden auf dem Eis

Los geht es in Salzburg mit dem Wintersport auf Kufen! Gestern startete der Publikumslauf in der Landeshauptstadt im Volksgarten. Neben dem Eiszauber ging es dort auch in der überdachten Halle über spiegelglatte Flächen. Für einen Zweijährigen gab es dabei gleich zwei Premieren ...
Mit strahlenden Augen und tapsigen Schritten geht es für Lukas an der Hand von Papa Andreas langsam über die Gummimatten in Richtung Eiszauber. Pünktlich um zehn Uhr öffnen die Tore der Eislaufbahn im Salzburger Volksgarten und Lukas winzige Kufen sind die ersten auf der glatten Fläche.
„Wir sind seit Jahren immer da und warten schon die längste Zeit darauf, dass unser Großer mit dem Eislaufen anfängt“, strahlt auch Papa Andreas. Lukas stellt sich unterdessen für seine zweieinhalb Jahre äußerst geschickt an. Seine einjährige Schwester Sophie nimmt auf einem Plastikaffen Platz und wird von Mama Viktoria über das Eis kutschiert.
Dabei waren die Vorbereitungen für Eislaufplatz-Betreiber heuer in Stadt und Land alles andere als einfach. Ein warmer Herbst, wenig Regen und niedrige Grundwasserspiegel brachten einige Probleme.
Kindheitserinnerungen im Volksgarten
Die Eisläufer selbst bemerken davon nichts. Christina und Mike drehen mittlerweile auch ihre Runden. „Ich komme im Winter immer gerne her. Es ist einfach mein Wintersport“, erzählt sie. Für Mike hängen Kindheitserinnerungen am Volksgarten: „Ich war elf Jahre nicht mehr da, habe in Wien gewohnt“, erzählt er. Gleich nach der Rückkehr ging es auf das Eis. Fazit: „Es taugt mir noch immer.“
In der Stadt öffnete gestern auch die Fläche am Mozartplatz, am 11. Dezember zieht der Europark nach. Noch im November soll es auch in Obertrum, Bergheim, Straßwalchen, Kuchl, Bischofshofen und St. Johann im Pongau losgehen. Weitere Flächen starten ihre Saison heuer erst im Dezember.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.