„Tierzauber“-Truck mit Futterspenden unterwegs

Der „Tierzauber“-Truck von „Krone“ und Fressnapf machte am Donnerstag auf seiner Charity-Tour durch Österreich auch in Salzburg Halt. Mit dabei: Futterpakte und medizinische Versorgung. Denn: Futter und Tiergesundheit bringen Besitzer mit knappem Budget oft schnell einmal an ihre Grenzen.
Hündin Luna hält auf der Untersuchungsliege brav still: „Sie ist perfekt gebaut. Nur die Augenschleimhaut ist ein wenig gerötet“, meint Ärztin Britta Vidoni und checkt dann auch noch den Gehörgang. Besitzerin Verena freut sich, dass der „Tierzauber“-Truck auch in Salzburg Station machte. „Ich finde das toll!“ Dann wartet schon Sunny mit Besitzerin: Der Vierbeiner hat eine Geschwulst am Rücken, die bereits einmal untersucht wurde. Die Ärztin rät: „Nicht auf die leichte Schulter nehmen!“
Die „Krone“ und Fressnapf sind gemeinsam mit großzügigen Partnern wie Royal Canin oder Purina gerade auf Österreichtour. An Tierhalter, die mit einem knappen Budget auskommen müssen, werden Futterpakete verschenkt. Zudem gibt es die tierärztlichen Checks, die Halter sonst auch schnell einmal finanziell überfordern. Denn: Kein Tier soll zu Weihnachten leiden müssen und kein Napf leer bleiben!
„Eine großartige Sache. Ich bin gerade arbeitslos, da kommt das Futter ganz schön teuer“, ist eine weitere Salzburgerin dankbar. Groß ist die Freude auch bei Ingrid Niederreiter, die sich um fünf Katzen und zwei Leonberger (Hunde, die mit 75 und 95 Kilo Gewicht richtige Riesen sind) kümmert.
Zusätzlich wird dank großzügiger Spenden noch Futter im Wert von 60.000 Euro an Tierheime und Tiertafeln ausgegeben.
Unter die Gäste mischten sich auch Menschen, denen das Leid unserer Mitgeschöpfe, die selbst nicht um Hilfe bitten können, nahegeht – allen voran Dieter Ehrengruber von Gut Aiderbichl mit Pudel Ingo.
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