„Tierzauber“-Truck mit Futterspenden unterwegs

Hündin Luna hält auf der Untersuchungsliege brav still: „Sie ist perfekt gebaut. Nur die Augenschleimhaut ist ein wenig gerötet“, meint Ärztin Britta Vidoni und checkt dann auch noch den Gehörgang. Besitzerin Verena freut sich, dass der „Tierzauber“-Truck auch in Salzburg Station machte. „Ich finde das toll!“ Dann wartet schon Sunny mit Besitzerin: Der Vierbeiner hat eine Geschwulst am Rücken, die bereits einmal untersucht wurde. Die Ärztin rät: „Nicht auf die leichte Schulter nehmen!“