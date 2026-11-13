21-Jährige fuhr fast 70 km/h schneller als erlaubt

Am Donnerstagvormittag wurde eine 21-jährige Raserin auf der Tauernautobahn im Gemeindegebiet von St. Michael erwischt. Statt den erlaubten 100 km/h bretterte diese um fast 70 km/h schneller über die Tauernautobahn (A10). Nach der Geschwindigkeitskontrolle verlor die junge Frau ihren Führerschein.