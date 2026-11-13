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Führerschein weg

21-Jährige fuhr fast 70 km/h schneller als erlaubt

Chronik
13.11.2026 14:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am Donnerstagvormittag wurde eine 21-jährige Raserin auf der Tauernautobahn im Gemeindegebiet von St. Michael erwischt. Statt den erlaubten 100 km/h bretterte diese um fast 70 km/h schneller über die Tauernautobahn (A10). Nach der Geschwindigkeitskontrolle verlor die junge Frau ihren Führerschein. 

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Viel schneller als erlaubt! Um ganze 69 km/h überschritt die 21-jährige Kärntnerin die maximale Geschwindigkeitsgrenze. Auf der Tauernautobahn wurde sie bei einer Kontrolle mit 169 km/h gemessen.

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Die junge Frau wurde angezeigt. Sie musste auch ihren Führerschein abgeben. 

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