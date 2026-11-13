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Würth nimmt Festspiel-Sponsoring selbst in Hand

Salzburg
13.11.2026 11:00
Festspielpräsidentin Kristina Hammer, Reinhold Würth, Intendantin Karin Bergmann, Kaufmännischer ...
Festspielpräsidentin Kristina Hammer, Reinhold Würth, Intendantin Karin Bergmann, Kaufmännischer Direktor Lukas Crepaz (v.l.n.r.).(Bild: SF/Marco Borrelli)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Eigentlich hat Milliardär Reinhold Würth (91) die Agenden der Kulturförderung in seiner Würth-Gruppe schon längst abgegeben. Für seinen neuesten Kultur-Deal reiste er dennoch höchstpersönlich nach Salzburg.

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Der kürzliche Tod von Milliardär und Festspielhauptsponsor Klaus-Michael Kühne traf das Salzburger Kulturfestival hart. Ob aus seiner Stiftung auch nach seinem Ableben weiterhin Sponsoring-Gelder in die Mozartstadt fließen werden, ist derzeit noch offen. Ein anderer Milliardär und Festspielmäzen hält Salzburg dafür felsenfest seine Treue: Milliardär Reinhold Würth (91) verlängerte das Sponsoring mit den Salzburger Festspielen erneut.

Würths Enkelin Maria hat die Kulturagenden der Gruppe seit Anfang 2025 inne.
Würths Enkelin Maria hat die Kulturagenden der Gruppe seit Anfang 2025 inne.(Bild: Frank Blümler)

Dabei hatte der Milliardär die Agenden der Kunst- und Kulturförderung seiner Gruppe eigentlich längst an die nächste Generation übergeben. Bereits seit Anfang 2025 sind seine Enkelin Maria und Würths langjährige Mitarbeiterin Sylvia Weber dafür verantwortlich, welche Kulturprojekte von der Gruppe finanziell unterstützt werden.

Dass sie in Reinhold Würths Interesse handeln sollen, wurde noch vor der Übergabe ausdrücklich festgelegt. Dennoch ließ es sich der deutsche Geschäftsmann nicht nehmen, sich um seinen jüngsten Kultur-Deal in Salzburg höchstpersönlich zu kümmern.

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Bereits im Sommer war er nach Salzburg gereist. Nicht nur, um sich dem Kulturgenuss hinzugeben. Sondern auch, wie jetzt bekannt wurde, um über eine Fortführung des Sponsorings der Festspiele zu verhandeln. Am Donnerstag gab das Kulturfestival offiziell bekannt: Die Würth-Gruppe verlängert ihr Engagement als Hauptsponsor um weitere drei Jahre bis einschließlich des Jahres 2030.

Begonnen hatte die Zusammenarbeit mit den Festspielen schon im Jahr 2016. Die Gruppe stellt seither ihr Geld für unterschiedliche Programmbereiche zur Verfügung – von der Konzertreihe Ouverture spirituelle bis zum Jugendprogramm jung & jede*r. Seit 2025 zählt die Würth-Gruppe zu den Hauptsponsoren.

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