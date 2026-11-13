Würth nimmt Festspiel-Sponsoring selbst in Hand

Bereits im Sommer war er nach Salzburg gereist. Nicht nur, um sich dem Kulturgenuss hinzugeben. Sondern auch, wie jetzt bekannt wurde, um über eine Fortführung des Sponsorings der Festspiele zu verhandeln. Am Donnerstag gab das Kulturfestival offiziell bekannt: Die Würth-Gruppe verlängert ihr Engagement als Hauptsponsor um weitere drei Jahre bis einschließlich des Jahres 2030.