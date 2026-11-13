Die Hungerspiele kommen wieder ins Kino

Diesmal steht eine Figur im Mittelpunkt, die Fans der Reihe längst kennen: Haymitch Abernathy. „Sunrise on the Reaping“ erzählt seine Geschichte 24 Jahre vor den Ereignissen von „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“. Der junge Haymitch wird ausgewählt, an den 50. Hungerspielen, dem zweiten Jubel-Jubiläum, teilzunehmen – Spielen, die Panem für immer verändern sollen. Haymitch, später Mentor von Katniss und Peeta, muss sich dabei den bislang größten und brutalsten Hungerspielen stellen. Insgesamt treten 48 Tribute an. Der Film zeigt, welche Erlebnisse Haymitch geprägt und schließlich zu jenem Mann gemacht haben, den Fans aus den früheren Filmen kennen.