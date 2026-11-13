Die Hungerspiele kommen wieder ins Kino

Am 19. November kommt der nächste Teil des Fantasy-Abenteuers „Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping“ in die Kinos. Zum Kinostart vom 6. Teil des weltweiten Bestsellers verlost die „Krone“ zwei tolle Fanpackages.
Diesmal steht eine Figur im Mittelpunkt, die Fans der Reihe längst kennen: Haymitch Abernathy. „Sunrise on the Reaping“ erzählt seine Geschichte 24 Jahre vor den Ereignissen von „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“. Der junge Haymitch wird ausgewählt, an den 50. Hungerspielen, dem zweiten Jubel-Jubiläum, teilzunehmen – Spielen, die Panem für immer verändern sollen. Haymitch, später Mentor von Katniss und Peeta, muss sich dabei den bislang größten und brutalsten Hungerspielen stellen. Insgesamt treten 48 Tribute an. Der Film zeigt, welche Erlebnisse Haymitch geprägt und schließlich zu jenem Mann gemacht haben, den Fans aus den früheren Filmen kennen.
Starbesetzung für das neue Panem-Kapitel
Die junge Version von Haymitch wird von Joseph Zada gespielt. Dazu wartet der Film mit zahlreichen prominenten Namen auf: Ralph Fiennes übernimmt die Rolle von Präsident Snow, Jesse Plemons spielt Plutarch Heavensbee, Glenn Close ist als Drusilla Sickle zu sehen und Kieran Culkin verkörpert Caesar Flickerman. Ebenfalls dabei sind Elle Fanning, Mckenna Grace und Maya Hawke. Die Erfolgsgeschichte von Panem ist dabei längst außergewöhnlich: Die bisherigen Filme spielten weltweit mehr als drei Milliarden US-Dollar ein, während sich Suzanne Collins’ Bücher mehr als 100 Millionen Mal verkauften.
Mitmachen und gewinnen
Passend zum Kinostart verlost die „Krone“ zwei große Fanpackages rund um „Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping“ bestehend aus
Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. November, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.