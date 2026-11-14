Stark wie der Erzberg: Das Geheimnis des Erfolges!

Prompt riss der Erfolgslauf der Erzbergmadln, die aber weiterhin die Tabelle anführen. „Schade, es war nicht unser Spiel. Aber wir bestreiten noch den Grunddurchgang, können das ausbessern“, sagt Anja Brandstetter, die aus einer Volleyball-Familie kommt. „Meine Eltern haben gespielt, mein Bruder spielt in Hartberg. Seit klein auf bin ich beim Klub.“