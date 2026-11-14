Stark wie der Erzberg: Das Geheimnis des Erfolges!

Das gibt es ja nicht! Ausgerechnet am Freitag, dem 13., ist es passiert. Die Volleyball-Frauen von Eisenerz/Trofaiach bulldozerten durch die Volley League, machten alle Gegner platt. Sieben Siege in sieben Spielen warf die Tabelle aus, ehe die Obersteirerinnen Freitagabend nach Linz mussten.
Prompt riss der Erfolgslauf der Erzbergmadln, die aber weiterhin die Tabelle anführen. „Schade, es war nicht unser Spiel. Aber wir bestreiten noch den Grunddurchgang, können das ausbessern“, sagt Anja Brandstetter, die aus einer Volleyball-Familie kommt. „Meine Eltern haben gespielt, mein Bruder spielt in Hartberg. Seit klein auf bin ich beim Klub.“
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