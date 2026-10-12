Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Serien-Kritik

Zwischen Liebe, Verlust, Selbstfindung & Neuanfang

Streaming
12.10.2026 06:00
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Nachdem sie im Body-Horrorfilm „The Substance“ körperlich an ihre Grenzen gegangen ist, schlägt Margaret Qualley diesmal leisere Töne an und liefert im Amazon-Drama „Love Of Your Life“ eine der besten Leistungen ihrer noch jungen Karriere ab.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Zufallsbekanntschaft Charlie (Gabriel Basso) findet die Bostoner Krankenschwester Maya (Margaret Qualley) ihren Lebensmenschen. Die leidenschaftliche Liebe mündet schnell in einer spontanen Hochzeit samt gemeinsamen Zukunftsplänen. Doch mit der Covid-19-Pandemie kommt für Maya ein unerwarteter Schicksalsschlag. Von Trauer überwältigt, verlässt sie ihre Heimat und bricht den Kontakt zu vertrauten Menschen, etwa ihrem besten Freund Jason

Zwischen Maya (Qualley) und Charlie (Basso) entfacht die ganz große Liebe.
Zwischen Maya (Qualley) und Charlie (Basso) entfacht die ganz große Liebe.(Bild: Courtesy of Prime)

(Patrick Schwarzenegger), ab. Als digitale Nomadin reist sie nach Portugal, wo sie Felix (Aaron Pierre) kennenlernt. Eine Begegnung, die Maya langsam wieder ihre Fähigkeit zu Nähe und Liebe lehrt. Doch das Geschehene lässt sie nicht los: Sie muss sich ihrer Trauer stellen und erkennen, dass Flucht allein keine Heilung bringt. Ihre Reise führt sie schließlich zu den grundlegenden Fragen ihres Lebens zurück. Maya beginnt zu verstehen, dass ein Neuanfang nicht bedeutet, die große Liebe zu vergessen, sondern den Verlust anzunehmen, sich selbst neu zu entdecken und trotz allem wieder Vertrauen in das Leben zu gewinnen.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Serien-Kritik
„War“: Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt
04.10.2026
„Krone“-Filmkritik
Enführungs-Thriller mit Oscarstar Ben Affleck
11.10.2026
„Krone“-Serien-Kritik
„Jenseits von Eden“: Ein Epos wird zur Serie
03.10.2026

Emotional glaubwürdig

Nach Rollen wie in „The Substance“ muss Qualley in „Love Of Your Life“ weniger durch Extreme überzeugen als durch die leisen, widersprüchlichen Momente einer Frau, die versucht, nach einem Trauma weiterzuleben. Trauer, Selbstzerstörung und den beschwerlichen Weg zurück ins Leben kanalisiert sie ohne überbordendes Drama, dafür mit viel emotionaler Glaubwürdigkeit. Damit rettet Qualley jene Schwachstellen des Drehbuchs, die sich vor allem im letzten Drittel etwas einschleichen, und bewegt sich leichtfüßig zwischen Liebe, Verlust, Selbstfindung und Neuanfang.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Streaming
12.10.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
87.913 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
70.808 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Ausland
30.000 Flaschen Wein um 5 Millionen Euro gestohlen
64.927 mal gelesen
Tatort war der Standort des renommierten Weinproduzenten Marchesi Antinori in Cortona bei ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2534 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1872 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1254 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Streaming
„Krone“-Serien-Kritik
Zwischen Liebe, Verlust, Selbstfindung & Neuanfang
„Krone“-Filmkritik
Enführungs-Thriller mit Oscarstar Ben Affleck
Hottie-Alarm
Shemar Moore zurück mit Kultrolle in S.W.A.T
Neue Sky-Serie
„S.W.A.T. Exiles“: „Diese Version ist härter“
krone.tv-Interview
Serie „War“: „Das Drehbuch hat mich gefesselt“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf