Zwischen Liebe, Verlust, Selbstfindung & Neuanfang

Nachdem sie im Body-Horrorfilm „The Substance“ körperlich an ihre Grenzen gegangen ist, schlägt Margaret Qualley diesmal leisere Töne an und liefert im Amazon-Drama „Love Of Your Life“ eine der besten Leistungen ihrer noch jungen Karriere ab.
In der Zufallsbekanntschaft Charlie (Gabriel Basso) findet die Bostoner Krankenschwester Maya (Margaret Qualley) ihren Lebensmenschen. Die leidenschaftliche Liebe mündet schnell in einer spontanen Hochzeit samt gemeinsamen Zukunftsplänen. Doch mit der Covid-19-Pandemie kommt für Maya ein unerwarteter Schicksalsschlag. Von Trauer überwältigt, verlässt sie ihre Heimat und bricht den Kontakt zu vertrauten Menschen, etwa ihrem besten Freund Jason
(Patrick Schwarzenegger), ab. Als digitale Nomadin reist sie nach Portugal, wo sie Felix (Aaron Pierre) kennenlernt. Eine Begegnung, die Maya langsam wieder ihre Fähigkeit zu Nähe und Liebe lehrt. Doch das Geschehene lässt sie nicht los: Sie muss sich ihrer Trauer stellen und erkennen, dass Flucht allein keine Heilung bringt. Ihre Reise führt sie schließlich zu den grundlegenden Fragen ihres Lebens zurück. Maya beginnt zu verstehen, dass ein Neuanfang nicht bedeutet, die große Liebe zu vergessen, sondern den Verlust anzunehmen, sich selbst neu zu entdecken und trotz allem wieder Vertrauen in das Leben zu gewinnen.
Emotional glaubwürdig
Nach Rollen wie in „The Substance“ muss Qualley in „Love Of Your Life“ weniger durch Extreme überzeugen als durch die leisen, widersprüchlichen Momente einer Frau, die versucht, nach einem Trauma weiterzuleben. Trauer, Selbstzerstörung und den beschwerlichen Weg zurück ins Leben kanalisiert sie ohne überbordendes Drama, dafür mit viel emotionaler Glaubwürdigkeit. Damit rettet Qualley jene Schwachstellen des Drehbuchs, die sich vor allem im letzten Drittel etwas einschleichen, und bewegt sich leichtfüßig zwischen Liebe, Verlust, Selbstfindung und Neuanfang.
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