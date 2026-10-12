Zwischen Liebe, Verlust, Selbstfindung & Neuanfang

(Patrick Schwarzenegger), ab. Als digitale Nomadin reist sie nach Portugal, wo sie Felix (Aaron Pierre) kennenlernt. Eine Begegnung, die Maya langsam wieder ihre Fähigkeit zu Nähe und Liebe lehrt. Doch das Geschehene lässt sie nicht los: Sie muss sich ihrer Trauer stellen und erkennen, dass Flucht allein keine Heilung bringt. Ihre Reise führt sie schließlich zu den grundlegenden Fragen ihres Lebens zurück. Maya beginnt zu verstehen, dass ein Neuanfang nicht bedeutet, die große Liebe zu vergessen, sondern den Verlust anzunehmen, sich selbst neu zu entdecken und trotz allem wieder Vertrauen in das Leben zu gewinnen.