Enführungs-Thriller mit Oscarstar Ben Affleck

Er ist bodenständig, ein Mann des Volkes – sosehr man das als weitaus besser verdienender Anwalt sein kann – und spricht fließend Spanisch, was in einer Stadt, in der fast die Hälfte der Bevölkerung lateinamerikanische Wurzeln hat, nur von Vorteil sein kann. Er ist in Los Angeles geboren, aufgewachsen und hat sein ganzes Leben dort verbracht – Mark Kimball (Ben Affleck) weiß also um die schönen wie auch die problematischen Seiten seiner Heimatstadt Bescheid. Als noch dazu unabhängiger Kandidat wäre er also der perfekte nächste Bürgermeister, weshalb er, auch auf Anraten seiner rechten Hand Sam (Steven Yeun), sein gesamtes Vermögen auf die Wahl setzt, ohne es seiner Frau Abigail (Kerry Washington) zu sagen.