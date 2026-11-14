Nummer geändert! Besondere Geste für Ronaldo

Zu Ehren des aus der Nationalelf zurückgetretenen Superstars Cristiano Ronaldo hat der portugiesische Fußball-Verband das Design auf dem Trikot mit der Nummer 7 geändert.
„Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung einer solch besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu würdigen, für das sie steht“, teilte der Verband FPF mit: „Ab heute sehen wir also eine andere 7 auf dem Trikot – doch mit demselben Wesenskern und demselben Stolz. Die bisherige Nummer bleibt dabei als Symbol für eine Geschichte bewahrt, die niemals in Vergessenheit geraten wird.“
Durch die Änderung soll offenbar sichergestellt werden, dass kein portugiesischer Spieler mehr das exakte Design des Rekordnationalspielers trägt. Offensichtlichste Änderung ist der Querstrich in der Ziffer 7.
Zerwürfnis mit Teamchef
Der 41-jährige Ronaldo hatte Anfang November nach 23 Jahren, 234 Länderspielen und 146 Toren seine einmalige Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Dem vorangegangen war das große Zerwürfnis zwischen dem Superstar und Nationaltrainer Jorge Jesus.
Größte Erfolge für Ronaldo waren im Nationalteam der EM-Titel 2016 sowie zwei Triumphe in der Nations League (2019 und 2025).
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