Nummer geändert! Besondere Geste für Ronaldo

„Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung einer solch besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu würdigen, für das sie steht“, teilte der Verband FPF mit: „Ab heute sehen wir also eine andere 7 auf dem Trikot – doch mit demselben Wesenskern und demselben Stolz. Die bisherige Nummer bleibt dabei als Symbol für eine Geschichte bewahrt, die niemals in Vergessenheit geraten wird.“