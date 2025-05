Gérard Depardieu schuldig: 18 Monate auf Bewährung

In einem über dreistündigen Plädoyer griff er die Glaubwürdigkeit der Klägerinnen frontal an und stellte deren finanzielle Interessen in den Vordergrund. Gleichzeitig präsentierte er zahlreiche Entlastungszeugen aus Depardieus Umfeld. „Ich will, dass dieser Alptraum endet“, sagte der Anwalt. „Ich will, dass die Hölle, in die man Gérard Depardieu geworfen hat, aufhört.“