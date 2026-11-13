Positives Signal zum großen Vorteil für Pendler

„Durchhalten wird sich lohnen“

Um Arbeiten für die Voll-Elektrifizierung abzuschließen, wird von September bis Mitte Dezember 2027 eine vorübergehende Streckensperre mit Schienenersatzverkehr nötig sein. „Die letzte Bauphase lässt sich nicht vermeiden, doch das Durchhalten wird sich für die Region in jeder Hinsicht lohnen. Denn ab Ende 2027 wird ein neues Bahnzeitalter für Mattersburg eingeläutet“, kündigt SPÖ-Bezirksvorsitzender Thomas Hoffmann an. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2027 startet auf der neuen Linie CJX9 der Betrieb mit „bahnbrechenden Verbesserungen“: