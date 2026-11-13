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Öffentlicher Verkehr

Positives Signal zum großen Vorteil für Pendler

Burgenland
13.11.2026 10:59
Am 13. Dezember endet der Schienenersatzverkehr.
Am 13. Dezember endet der Schienenersatzverkehr.(Bild: Landesmedienservice Burgenland)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Mit dem europaweiten Fahrplanwechsel wird die monatelange Totalsperre der Mattersburger Bahn in Kürze offiziell beendet. 

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Seit Februar war die Strecke zur Modernisierung und Elektrifizierung komplett gesperrt. Am 13. Dezember kehrt der reguläre Zugbetrieb auf der Mattersburger Bahn zurück. Das Ende des Schienenersatzverkehrs bringt sofort Erleichterung für die Pendler. Der Neustart in einem Monat verläuft im gewohnten Fahrplanmodell, legt aber das Fundament für das finale Ausbauziel: Bis Ende 2027 wird die ganze Strecke auf österreichischer Seite – ab Loipersbach in Richtung Wr. Neustadt – auf 100 % grünen Bahnstrom umgestellt.

„Durchhalten wird sich lohnen“
Um Arbeiten für die Voll-Elektrifizierung abzuschließen, wird von September bis Mitte Dezember 2027 eine vorübergehende Streckensperre mit Schienenersatzverkehr nötig sein. „Die letzte Bauphase lässt sich nicht vermeiden, doch das Durchhalten wird sich für die Region in jeder Hinsicht lohnen. Denn ab Ende 2027 wird ein neues Bahnzeitalter für Mattersburg eingeläutet“, kündigt SPÖ-Bezirksvorsitzender Thomas Hoffmann an. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2027 startet auf der neuen Linie CJX9 der Betrieb mit „bahnbrechenden Verbesserungen“:

  • Kürzere Fahrzeiten in Richtung Wien und durchgehende Verbindungen ohne das bisherige Umsteigen in Wiener Neustadt.
  • Höchsten Komfort soll der Einsatz der brandneuen KISS-Doppelstock-Garnituren bieten.
  • Nachhaltigkeit: Leiser, emissionsfreier E-Zug-Verkehr mit 100 % grünem Bahnstrom. 

Neue Linie der ÖBB
„Mit der neuen Linie CJX9 kommen ab Ende 2027 die ganz neuen KISS-Doppelstock-Garnituren zum Einsatz – das Neueste und Feinste, was die ÖBB derzeit im Nahverkehr zu bieten hat“, hebt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner hervor.

Übrigens: Die neuen Fahrplandaten für die Verbindungen ab 13. Dezember in diesem Jahr sind bereits vollständig in den Auskunftssystemen eingebunden. Fahrgäste können ihre persönlichen Verbindungen und genauen Abfahrtszeiten ab sofort über die VOR AnachB App sowie über ÖBB SCOTTY abrufen.

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