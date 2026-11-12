OP und Chemo bei Baby: Dann kam Schockanruf!

Der Bub entwickelte sich erstaunlich gut. Kontrolluntersuchungen zeigten keinen sichtbaren Tumor mehr, daher kamen Živanović zunehmend Zweifel an der ursprünglichen Diagnose auf. Sie ließ deshalb Gewebeproben nach Italien schicken. Nur vier Tage später läutete das Telefon der Serbin – und die Nachricht stellte erneut alles auf den Kopf. „Der Arzt sagte mir, dass Mihajlo diesen Tumor nicht habe, dass es kein Sarkom sei. Er sagte mir, dass wir unser Kind die ganze Zeit gegen einen Tumor behandeln, den es gar nicht habe“, schildert die Mutter im Gespräch mit „Blic Zena“. Zunächst konnte sie die Nachricht kaum glauben und fragte – auch auf Anraten ihrer serbischen Ärzte, die einen Übersetzungsfehler vermuteten – beim italienischen Arzt erneut nach, ob sie ihn richtig verstanden habe. Dieser bestätigte seine Angaben noch einmal.