Fatale Fehldiagnose
OP und Chemo bei Baby: Dann kam Schockanruf!
Es war der Albtraum jeder Mutter: Als die Serbin Dunja Živanović in der 34. Schwangerschaftswoche wegen Herzrasens ins Spital ging, entdeckten Ärzte bei ihrem ungeborenen Sohn Mihajlo eine auffällige Veränderung im Kopf. Untersuchungen deuteten auf einen Tumor hin. Nach einer elfstündigen OP und einer Chemotherapie hat sich ein fataler Irrtum herausgestellt.
Der Bub kam rund einen Monat zu früh zur Welt. Im Zuge regelmäßiger Kontrollen wurde festgestellt, dass die Wucherung viel größer geworden war. Noch vor seinem zweiten Lebensmonat musste der kleine Bub (siehe Bild unten) operiert werden – neben der tumorartigen Veränderung lag auch eine Gefäßfehlbildung im Gehirn des Buben vor. Die Ärzte warnten die Mutter eindringlich: „Sie sagten mir ganz offen, dass mein Sohn die Operation nicht überleben werde“, erklärt die Mutter aus der Ortschaft Bajina Bašta im Westen Serbiens gegenüber der Frauenzeitschrift „Blic Žena“. Die Alternative sei gewesen, ihn mit dem Tumor weiterleben zu lassen, der ebenfalls lebensbedrohlich zu sein schien.
Familie bangt um Mihajlos Leben
Trotz der niederschmetternden Prognose stimmte Živanović dem Eingriff zu. Die elf Stunden dauernde Operation wurde zum entscheidenden Wendepunkt. Besonders eine Begegnung mit der Neurochirurgin werde sie nie vergessen: „Als die Ärztin hereinkam und mir sagte, dass die Operation vorbei sei, fragte ich sie nur: ,Darf ich Sie umarmen?‘“ Doch die Erleichterung hielt nicht lange an. Die Untersuchung des entnommenen Gewebes ergab die Diagnose eines äußerst seltenen und aggressiven bösartigen Tumors, eines Sarkoms. Die Überlebenschancen wurden laut der Mutter teilweise mit nur fünf Prozent angegeben. Mihajlo begann eine Chemotherapie, während seine Familie um sein Leben bangte.
Der Bub entwickelte sich erstaunlich gut. Kontrolluntersuchungen zeigten keinen sichtbaren Tumor mehr, daher kamen Živanović zunehmend Zweifel an der ursprünglichen Diagnose auf. Sie ließ deshalb Gewebeproben nach Italien schicken. Nur vier Tage später läutete das Telefon der Serbin – und die Nachricht stellte erneut alles auf den Kopf. „Der Arzt sagte mir, dass Mihajlo diesen Tumor nicht habe, dass es kein Sarkom sei. Er sagte mir, dass wir unser Kind die ganze Zeit gegen einen Tumor behandeln, den es gar nicht habe“, schildert die Mutter im Gespräch mit „Blic Zena“. Zunächst konnte sie die Nachricht kaum glauben und fragte – auch auf Anraten ihrer serbischen Ärzte, die einen Übersetzungsfehler vermuteten – beim italienischen Arzt erneut nach, ob sie ihn richtig verstanden habe. Dieser bestätigte seine Angaben noch einmal.
Noch keine endgültige Gewissheit
Nach dem ersten Schock herrscht nun große Erleichterung bei Mihajlos Familie. Eine endgültige Gewissheit, um was für eine Veränderung es sich im Gehirn des kleinen Buben handelt, gibt es aber nach wie vor nicht. Der italienische Spezialist riet dazu, die Behandlung vorerst zu pausieren, bis die Diagnose geklärt ist. Weitere Gewebeanalysen wurden nach Rom geschickt. „Wir haben gefeiert, weil wir wussten, dass es, was auch immer es sein mag, nicht das Schlimmste ist, vor dem wir solche Angst hatten“, erzählt Živanović. Nun wartet die Familie auf die endgültigen Ergebnisse – nach Monaten voller Angst, einer lebensgefährlichen Operation und einer Chemotherapie wegen einer Diagnose, die sich nachträglich als falsch herausgestellt hat.
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