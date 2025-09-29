Internet-Aus: Taliban nehmen Afghanistan offline

Verbindungen auch ins Ausland damit gekappt

Laut dem afghanischen Nachrichtensender Tolonews ist das Kabelinternet landesweit größtenteils blockiert. Diese Sperre geht offenbar über das Kabelnetz hinaus: Die Organisation Netblocks, bekannt für ihre Überwachung von Internetsperren, spricht von einer „vollständigen Internetsperre“ in Afghanistan. Auch die Deutsche Presse-Agentur konnte in der vergangenen Zeit keine Verbindungen mehr zu Behörden oder Einwohnern des Landes herstellen – weder per Mobilfunk noch per Internettelefonie.