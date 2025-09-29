Internet-Aus: Taliban nehmen Afghanistan offline

Die Taliban haben Afghanistan weitgehend vom Internet abgeschnitten – ein Schritt, der das Leben Millionen von Menschen in dem Land massiv einschränkt. Seit Wochen berichten lokale und internationale Beobachter von drastischen Sperren, die inzwischen das gesamte Land erfassen.
Besonders alarmierend: Die Abschaltung zielt offenbar auch auf Frauen und Mädchen ab, die nach Schließung von Bildungseinrichtungen vermehrt auf Onlineunterricht angewiesen sind.
Verbindungen auch ins Ausland damit gekappt
Laut dem afghanischen Nachrichtensender Tolonews ist das Kabelinternet landesweit größtenteils blockiert. Diese Sperre geht offenbar über das Kabelnetz hinaus: Die Organisation Netblocks, bekannt für ihre Überwachung von Internetsperren, spricht von einer „vollständigen Internetsperre“ in Afghanistan. Auch die Deutsche Presse-Agentur konnte in der vergangenen Zeit keine Verbindungen mehr zu Behörden oder Einwohnern des Landes herstellen – weder per Mobilfunk noch per Internettelefonie.
Wollen „Unmoral“ unterbinden
Bereits Anfang September hatte es Berichte über Internetsperren in den nördlichen Provinzen gegeben. Ein Sprecher der Provinzregierung in Balch bestätigte, dass die Sperren auf Anweisung von Haibatullah Achundsada, dem obersten Taliban-Führer, eingeführt wurden. Als Begründung nannte er den Schutz vor „Unmoral“.
Diese Blockaden treffen besonders Frauen und Mädchen hart: Nachdem die Taliban Universitäten und höhere Schulen für sie geschlossen haben, versuchen viele auf Onlineunterricht auszuweichen – eine Möglichkeit, die die jetzigen Sperren massiv beeinträchtigen.
Lage für Frauen damit weiter verschärft
Die Organisation Netblocks warnte schon vor weiteren Internetbeschränkungen speziell für Frauen und Mädchen. Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie die Taliban systematisch Kommunikationswege kappen, um gesellschaftliche Kontrolle durchzusetzen und Bildung für Frauen weiter zu erschweren.
