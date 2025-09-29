Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trifft wieder Frauen

Internet-Aus: Taliban nehmen Afghanistan offline

Außenpolitik
29.09.2025 20:18
Ohnehin nicht für Weltoffenheit bekannt, kappen die Taliban nun vermehrt auch den Kontakt nach ...
Ohnehin nicht für Weltoffenheit bekannt, kappen die Taliban nun vermehrt auch den Kontakt nach außen.(Bild: EPA/SAMIULLAH POPAL)

Die Taliban haben Afghanistan weitgehend vom Internet abgeschnitten – ein Schritt, der das Leben Millionen von Menschen in dem Land massiv einschränkt. Seit Wochen berichten lokale und internationale Beobachter von drastischen Sperren, die inzwischen das gesamte Land erfassen.

0 Kommentare

Besonders alarmierend: Die Abschaltung zielt offenbar auch auf Frauen und Mädchen ab, die nach Schließung von Bildungseinrichtungen vermehrt auf Onlineunterricht angewiesen sind.

Verbindungen auch ins Ausland damit gekappt
Laut dem afghanischen Nachrichtensender Tolonews ist das Kabelinternet landesweit größtenteils blockiert. Diese Sperre geht offenbar über das Kabelnetz hinaus: Die Organisation Netblocks, bekannt für ihre Überwachung von Internetsperren, spricht von einer „vollständigen Internetsperre“ in Afghanistan. Auch die Deutsche Presse-Agentur konnte in der vergangenen Zeit keine Verbindungen mehr zu Behörden oder Einwohnern des Landes herstellen – weder per Mobilfunk noch per Internettelefonie.

Lesen Sie auch:
Viele Frauen aus Afghanistan – hier eine Straßenszene aus Kabul – stellten in Österreich einen ...
Nach Gerichtsspruch
Flut an Asyl-Folgeanträgen von Afghaninnen
24.08.2025
Abschiebungen
Taliban-Beamte leisten in Österreich Amtshilfe
11.09.2025
Erster Staat weltweit
Russland erkennt die Taliban-Regierung an
03.07.2025

Wollen „Unmoral“ unterbinden
Bereits Anfang September hatte es Berichte über Internetsperren in den nördlichen Provinzen gegeben. Ein Sprecher der Provinzregierung in Balch bestätigte, dass die Sperren auf Anweisung von Haibatullah Achundsada, dem obersten Taliban-Führer, eingeführt wurden. Als Begründung nannte er den Schutz vor „Unmoral“.

Diese Blockaden treffen besonders Frauen und Mädchen hart: Nachdem die Taliban Universitäten und höhere Schulen für sie geschlossen haben, versuchen viele auf Onlineunterricht auszuweichen – eine Möglichkeit, die die jetzigen Sperren massiv beeinträchtigen.

Lage für Frauen damit weiter verschärft
Die Organisation Netblocks warnte schon vor weiteren Internetbeschränkungen speziell für Frauen und Mädchen. Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie die Taliban systematisch Kommunikationswege kappen, um gesellschaftliche Kontrolle durchzusetzen und Bildung für Frauen weiter zu erschweren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
133.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.655 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
104.728 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1319 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1138 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Außenpolitik
Unter seiner Leitung
Trump schlägt Israel „Friedensrat“ für Gaza vor
Streit mit der Kammer
Ärzte bereiten sich auf bundesweite Streiks vor
Premier bei Trump
Netanyahu zeigt wohl ungewöhnliche Geste
Trifft wieder Frauen
Internet-Aus: Taliban nehmen Afghanistan offline
Kritik an FPÖ-Chef
Heimische Kirche stellt sich gegen Kickls Aussagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf