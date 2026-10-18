Dakota Johnson soll Machine Gun Kelly daten

Musiker Machine Gun Kelly (36) und Hollywood-Schauspielerin Dakota Johnson (37) sollen miteinander ausgehen. Zumindest legen das einige Fotos nahe, die jetzt in Medien veröffentlicht wurden. Demnach trafen sich die beiden beispielsweise bei Kellys Musikstudio und fuhren gemeinsam davon.
Johnson dürfte Kelly zu sich nach Hause mitgenommen haben. Zumindest sei das Auto des Musikers am nächsten Morgen vor ihrem Haus gestanden, wie unter anderem die „Bild“ berichtete. Machine Gun Kelly und Dakota Johnson sollen sich im Sommer auf der Hochzeit von Johnsons Freundin und Sängerin Taylor Swift (36) sowie NFL-Footballspieler Travis Kelce (37) kennengelernt haben. Im September hätten sie sich dann wieder in der New Yorker Wohnung von Swift getroffen, heißt es.
Wie „Page Six“ berichtete, habe Kelly beim letzten Treffen mit Johnson seinen Sportwagen aufgeräumt, bevor sie auf dem Beifahrersitz Platz genommen hätte. Eine Bestätigung der Beziehung gibt es bislang nicht. Bereits Ende September machten entsprechende Gerüchte die Runde, nachdem die beiden gemeinsam in New York gesichtet worden waren. Damals berichtete das Magazin „People“ gar, die beiden würden sich „schon seit Monaten heimlich treffen“. Zunächst seien sie nur miteinander befreundet gewesen, dann hätten sie mehr Zeit gemeinsam verbracht.
Hier sehen Sie die Fotos, die jetzt von den beiden veröffentlicht wurden:
Das sagte Johnson vor Wochen
„Die Leute glauben sowieso, was sie glauben wollen, und ich habe nicht die Energie, dagegen anzukämpfen“, kommentierte Johnson damals lediglich. Sie würde sich „viel lieber auf andere Dinge“ in ihrem Leben konzentrieren. Erst im August wurde bekannt, dass die US-Schauspielerin, die unter anderem in Filmen wie „Fifty Shades“ und „Suspiria“ mitspielte, nicht mehr mit Sänger Role Model zusammen sei. Im Juni 2025 wurde das Ende ihrer Beziehung mit Coldplay-Sänger Chris Martin bekannt.
Machine Gun Kelly hat ebenfalls viele gescheiterte Beziehungen hinter sich. Er war jahrelang mit der Schauspielerin Megan Fox liiert, mit der er eine kleine Tochter hat. Zudem ist er Vater einer 17-Jährigen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.