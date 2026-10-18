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Dakota Johnson soll Machine Gun Kelly daten

Stars & Society
18.10.2026 22:33
US-Schauspielerin Dakota Johnson
US-Schauspielerin Dakota Johnson(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Musiker Machine Gun Kelly (36) und Hollywood-Schauspielerin Dakota Johnson (37) sollen miteinander ausgehen. Zumindest legen das einige Fotos nahe, die jetzt in Medien veröffentlicht wurden. Demnach trafen sich die beiden beispielsweise bei Kellys Musikstudio und fuhren gemeinsam davon.

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Johnson dürfte Kelly zu sich nach Hause mitgenommen haben. Zumindest sei das Auto des Musikers am nächsten Morgen vor ihrem Haus gestanden, wie unter anderem die „Bild“ berichtete. Machine Gun Kelly und Dakota Johnson sollen sich im Sommer auf der Hochzeit von Johnsons Freundin und Sängerin Taylor Swift (36) sowie NFL-Footballspieler Travis Kelce (37) kennengelernt haben. Im September hätten sie sich dann wieder in der New Yorker Wohnung von Swift getroffen, heißt es.

Wie „Page Six“ berichtete, habe Kelly beim letzten Treffen mit Johnson seinen Sportwagen aufgeräumt, bevor sie auf dem Beifahrersitz Platz genommen hätte. Eine Bestätigung der Beziehung gibt es bislang nicht. Bereits Ende September machten entsprechende Gerüchte die Runde, nachdem die beiden gemeinsam in New York gesichtet worden waren. Damals berichtete das Magazin „People“ gar, die beiden würden sich „schon seit Monaten heimlich treffen“. Zunächst seien sie nur miteinander befreundet gewesen, dann hätten sie mehr Zeit gemeinsam verbracht.

Hier sehen Sie die Fotos, die jetzt von den beiden veröffentlicht wurden:

Das sagte Johnson vor Wochen
„Die Leute glauben sowieso, was sie glauben wollen, und ich habe nicht die Energie, dagegen anzukämpfen“, kommentierte Johnson damals lediglich. Sie würde sich „viel lieber auf andere Dinge“ in ihrem Leben konzentrieren. Erst im August wurde bekannt, dass die US-Schauspielerin, die unter anderem in Filmen wie „Fifty Shades“ und „Suspiria“ mitspielte, nicht mehr mit Sänger Role Model zusammen sei. Im Juni 2025 wurde das Ende ihrer Beziehung mit Coldplay-Sänger Chris Martin bekannt.

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Machine Gun Kelly hat ebenfalls viele gescheiterte Beziehungen hinter sich. Er war jahrelang mit der Schauspielerin Megan Fox liiert, mit der er eine kleine Tochter hat. Zudem ist er Vater einer 17-Jährigen.

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