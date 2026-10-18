Dakota Johnson soll Machine Gun Kelly daten

Wie „Page Six“ berichtete, habe Kelly beim letzten Treffen mit Johnson seinen Sportwagen aufgeräumt, bevor sie auf dem Beifahrersitz Platz genommen hätte. Eine Bestätigung der Beziehung gibt es bislang nicht. Bereits Ende September machten entsprechende Gerüchte die Runde, nachdem die beiden gemeinsam in New York gesichtet worden waren. Damals berichtete das Magazin „People“ gar, die beiden würden sich „schon seit Monaten heimlich treffen“. Zunächst seien sie nur miteinander befreundet gewesen, dann hätten sie mehr Zeit gemeinsam verbracht.



Hier sehen Sie die Fotos, die jetzt von den beiden veröffentlicht wurden: