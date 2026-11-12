Mit E-Scooter gegen einen Baum geprallt

Schwer alkoholisiert, also mit mehr als 1,6 Promille, kam ein E-Scooter-Fahrer in Klagenfurt von der Fahrbahn ab. Ein Baum stoppte ihn, fügte ihm aber auch Kopfverletzungen zu.
Mitten am Nachmittag, Donnerstag gegen 14.40 Uhr, hatte ein 47-Jähriger schon alkoholbedingte Koordinationsprobleme. Mit seinem E-Scooter kam er auf der Tarviser Straße in Klagenfurt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
Er erlitt Verletzungen am Kopf und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung.
Natürlich gilt auch für E-Scooter-Fahrer eine Grenze von 0,5 Promille beim Lenken des Fahrzeuges. Der ÖAMTC appelliert an die Fahrer, gar keinen Alkohol zu trinken: „Don‘t drink and drive!“ Strafen von 800 bis knapp 6000 Euro sind möglich.
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