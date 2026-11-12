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Schwer alkoholisiert

Mit E-Scooter gegen einen Baum geprallt

Kärnten
12.11.2026 18:38
Mit einem E-Scooter kam ein Lenker von der Fahrbahn ab. Seine Alkoholisierung dürfte dabei ...
Mit einem E-Scooter kam ein Lenker von der Fahrbahn ab. Seine Alkoholisierung dürfte dabei Mitschuld gewesen sein. Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Schwer alkoholisiert, also mit mehr als 1,6 Promille, kam ein E-Scooter-Fahrer in Klagenfurt von der Fahrbahn ab. Ein Baum stoppte ihn, fügte ihm aber auch Kopfverletzungen zu.

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Mitten am Nachmittag, Donnerstag gegen 14.40 Uhr, hatte ein 47-Jähriger schon alkoholbedingte Koordinationsprobleme. Mit seinem E-Scooter kam er auf der Tarviser Straße in Klagenfurt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Er erlitt Verletzungen am Kopf und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung.

Natürlich gilt auch für E-Scooter-Fahrer eine Grenze von 0,5 Promille beim Lenken des Fahrzeuges. Der ÖAMTC appelliert an die Fahrer, gar keinen Alkohol zu trinken: „Don‘t drink and drive!“ Strafen von 800 bis knapp 6000 Euro sind möglich.

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