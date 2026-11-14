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Täter kamen nicht weit

Räuberduo bedrohte Opfer im Laaer Wald mit Messer

Kriminalität & Sicherheit
14.11.2026 15:46
(Bild: Zwefo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei junge Männer hofften im Laaer Wald in Wien auf leichte Beute: Sie bedrohten einen 40-jährigen Spaziergänger mit einem Messer und konnten kurzfristig mit Bargeld fliehen. Allzu weit kam das Duo jedoch nicht ...

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Nach dem Raubüberfall in Favoriten liefen die beiden Verdächtigen in Richtung stadteinwärts. Das Opfer alarmierte die Polizei und lieferte eine konkrete Personenbeschreibung seiner Peiniger ab.

Verdächtige sind 19 und 20 Jahre alt
Diese half den Beamten, die sich auf die Suche nach dem Duo machten: Es konnte schließlich in unmittelbarer Tatortnähe aufgegriffen werden. Die beiden türkischen Staatsbürger im Alter von 19 und 20 Jahren wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt und befinden sich in Haft. 

Als Tatwaffe diente ein Springmesser, welches vom Duo auf ihrer Flucht weggeworfen wurde. Die Beamten konnten auch dieses ebenfalls in Tatortnähe finden und sicherstellen. 

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