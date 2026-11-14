Räuberduo bedrohte Opfer im Laaer Wald mit Messer

Verdächtige sind 19 und 20 Jahre alt

Diese half den Beamten, die sich auf die Suche nach dem Duo machten: Es konnte schließlich in unmittelbarer Tatortnähe aufgegriffen werden. Die beiden türkischen Staatsbürger im Alter von 19 und 20 Jahren wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt und befinden sich in Haft.