Treueschwur in Favoriten, Skalpell am Donaukanal

Gleich zwei Wiener Landesparteien haben am Samstagvormittag ihre Mitglieder versammelt. Die Grünen trafen sich in der Expedithalle in der Absberggasse im 10. Bezirk, die NEOS im SO-Hotel am Donaukanal. Ein Thema zog sich durch beide Treffen: die geplante Reform der Sozialhilfe.

Bei den Grünen stand zuerst eine Wahl an. Auf ihrer 92. Landesversammlung bestätigten sie Judith Pühringer und Peter Kraus als Doppelspitze. 87,7 Prozent stimmten für das Duo, das die Partei seit 2021 gemeinsam führt. Für Kraus war diese Form eine „goldrichtige Entscheidung“, daran halte man fest. Nach der Wahl gaben sich beide zuversichtlich: „Wien verdient ein neues Versprechen. Wir werden alles dafür tun, damit das Leben in unserer Stadt wieder leichter wird.“

Pühringer bedankte sich bei ihrem Kollegen. Dass sie bei der vergangenen Wien-Wahl Spitzenkandidatin sein konnte, habe „auch deshalb so gut funktioniert“, weil Kraus versprochen habe, dass er „dableibt“ und „nicht weggeht“. Mit „unglaublicher Loyalität“ sei er immer an ihrer Seite gestanden.