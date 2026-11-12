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„Nehmen uns den Platz“

Für Umbau der Zweierlinie: Eine Fahrspur weg!

Wien
12.11.2026 14:53
Mariahilfs Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ), Museumsquartier-Chefin Bettina Leidl, ...
Mariahilfs Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ), Museumsquartier-Chefin Bettina Leidl, Neos-Klubobfrau Selma Arapovic, SPÖ-Verkehrsstadträtin Ulli Sima, Neubau-Bezirkschef Markus Reiter (Grüne), Josefstadt-Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne)(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Die Stadt lässt ab 2027 die wichtige Zweierlinie in drei Abschnitten umbauen. Für die neuen Radwege werden auch die Auto-Fahrspuren reduziert. Staus bleiben an der Tagesordnung

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Wie die berüchtigte Südosttangente ist auch die sogenannte Zweierlinie aus dem Wiener Verkehrsfunk nicht wegzudenken. Weil die Gegend rund um den 1,5 Kilometer langen Straßenzug wegen des U-Bahn-Baus Baustellenzone eine totale Baustellenzone ist, wird sie komplett neu gestaltet. Die Pläne dafür haben es durchaus in sich.

Autos, Radfahrer und Fußgänger: Auf der 2er-Linie ist es eng.
Autos, Radfahrer und Fußgänger: Auf der 2er-Linie ist es eng.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)
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Wir nützen die historische Chance und gestalten die Zweierlinie jetzt um. Dafür nehmen wir uns auch den Platz, den wir brauchen.

Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ)

Bild: Eva Manhart

Donnerstagvormittag präsentierte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) den „großen Wurf“ für das „große Projekt“. Zunächst wurde behauptet, dass alle Fahrspuren erhalten bleiben. Doch das stimmt nicht ganz – zumindest nicht überall. In drei Abschnitten wird der Umbau angegangen. Zuerst ist der Bereich entlang von Auerspergstraße und Museumsstraße zwischen Josefsgasse und Burggasse dran. Dann geht es entlang der Museumstraße/Museumsplatz zwischen Burggasse und Mariahilfer Straße weiter. In beiden Richtungen bleiben zwei Fahrspuren plus Abbiegespuren erhalten. „Wir nehmen uns den Platz, den wir brauchen“, erklärte Stadträtin Sima der „Krone“ bei einem Lokalaugenschein vor dem Museumsquartier.

Die Neugestaltung der 2er-Linie soll an den Kreuzungen mehr Sicherheit bringen. Die Konflikte ...
Die Neugestaltung der 2er-Linie soll an den Kreuzungen mehr Sicherheit bringen. Die Konflikte zwischen rechtsabbiegenden Autos und geradeaus fahrenden Radfahrern – wie etwa hier bei der Neustiftgasse – sollen bald durch getrennte Ampelphasen entschärft werden.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)

Für den neuen 2,90 Meter breiten Radweg kommen dort etwa die zwei Verkehrsinseln weg. Die langen Links- und Rechtsabbiegespuren werden verkürzt oder verzogen. Der Abschnitt in der Landesgerichtsstraße ist dann als Letztes dran. Dort werden es aber künftig statt drei nur noch zwei Autospuren in eine Richtung sein. Auch die drei Bezirksvorsteher der betroffenen Bezirke 6,7 und 8 waren bei dem Präsentationstermin anwesend. Sie erfüllten dort aber nur eine gut bezahlte Statistenrolle. Was wohl auch besser ist. Die Grünen wollen hier nämlich nach wie vor einen ganzen Wald pflanzen.

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So soll die Universitätsstraße-Landesgerichtsstraße aussehen.
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24.01.2023

Grüne fantasieren trotzdem weiter von nur einer Fahrspur
Besonders perfide: 358 (!) großkronige Bäumen wollten die Ökos hier setzen lassen. Obwohl es dort absolut keinen Platz für Wurzeln gibt. Jetzt werden es vorerst gerade einmal neun an der Zahl. Kurz kam es deshalb zwischen Josefstadts Bezirkschef Martin Fabisch (Grüne) und SPÖ-Stadträtin Sima sogar zu einem Geplänkel.

Die Zweierlinie ist einer der wichtigsten Straßenverbindungen der Stadt. Vor allem bei sämtlichen Ringsperren wegen diverser Großdemos. Eines ist fix: Die Staus werden hier mit Sicherheit nicht weniger – eher das Gegenteil.

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