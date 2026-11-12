Für Umbau der Zweierlinie: Eine Fahrspur weg!

Für den neuen 2,90 Meter breiten Radweg kommen dort etwa die zwei Verkehrsinseln weg. Die langen Links- und Rechtsabbiegespuren werden verkürzt oder verzogen. Der Abschnitt in der Landesgerichtsstraße ist dann als Letztes dran. Dort werden es aber künftig statt drei nur noch zwei Autospuren in eine Richtung sein. Auch die drei Bezirksvorsteher der betroffenen Bezirke 6,7 und 8 waren bei dem Präsentationstermin anwesend. Sie erfüllten dort aber nur eine gut bezahlte Statistenrolle. Was wohl auch besser ist. Die Grünen wollen hier nämlich nach wie vor einen ganzen Wald pflanzen.