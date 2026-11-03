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Saisonkontingente

WKV: Schluss mit dem Zitterspiel ums Personal!

Vorarlberg
03.11.2026 20:30
Gutes Personal zu finden, ist gar nicht so einfach.
Gutes Personal zu finden, ist gar nicht so einfach.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Einigung über die Saisonkontingente für die Jahre 2027 und 2028 sorgt in der Vorarlberger Tourismus- und Freizeitwirtschaft für eine kurze Verschnaufpause. Zufrieden sind die Vertreter der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) aber nicht und fordern das Aus für starre Hürden bei der Mitarbeitersuche.

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Ein System, bei dem Betriebe alle zwei Jahre auf ein politisches Verhandlungsergebnis warten müssen, ist aus Sicht von Markus Kegele im internationalen Wettbewerb längst nicht mehr zeitgemäß. „Tourismus ist ein globaler Wettbewerb – um Gäste ebenso wie um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erläutert der Spartenobmann. Rund 80 Prozent der im Tourismus generierten Wertschöpfung würden direkt in Vorarlberg verbleiben. „Hürden bei der Personalsuche bedrohten daher nicht nur einzelne Betriebe, sondern auch regionale Arbeitsplätze und Zukunftsinvestitionen.“

Kegele: Tatsächlichen Mitarbeiterbedarf schnell abrufen
Aus Sicht der Interessenvertreter braucht es einen echten Systemwechsel: Weg von starren Kontingenten, hin zu einer raschen, digitalen und bedarfsorientierten Arbeitsmarktprüfung. Wenn trotz nachweislicher Suche keine Fachkräfte aus Österreich oder dem EU-Raum verfügbar sind, müsse die Anstellung von Personal aus Drittstaaten unbürokratisch und rasch möglich sein. „Nicht politische Verhandlungszyklen, sondern der tatsächliche Mitarbeiterbedarf unserer Betriebe muss künftig den Ausschlag geben“, fordert Kegele.

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