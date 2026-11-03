WKV: Schluss mit dem Zitterspiel ums Personal!

Ein System, bei dem Betriebe alle zwei Jahre auf ein politisches Verhandlungsergebnis warten müssen, ist aus Sicht von Markus Kegele im internationalen Wettbewerb längst nicht mehr zeitgemäß. „Tourismus ist ein globaler Wettbewerb – um Gäste ebenso wie um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erläutert der Spartenobmann. Rund 80 Prozent der im Tourismus generierten Wertschöpfung würden direkt in Vorarlberg verbleiben. „Hürden bei der Personalsuche bedrohten daher nicht nur einzelne Betriebe, sondern auch regionale Arbeitsplätze und Zukunftsinvestitionen.“