WKV: Schluss mit dem Zitterspiel ums Personal!

Die Einigung über die Saisonkontingente für die Jahre 2027 und 2028 sorgt in der Vorarlberger Tourismus- und Freizeitwirtschaft für eine kurze Verschnaufpause. Zufrieden sind die Vertreter der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) aber nicht und fordern das Aus für starre Hürden bei der Mitarbeitersuche.
Ein System, bei dem Betriebe alle zwei Jahre auf ein politisches Verhandlungsergebnis warten müssen, ist aus Sicht von Markus Kegele im internationalen Wettbewerb längst nicht mehr zeitgemäß. „Tourismus ist ein globaler Wettbewerb – um Gäste ebenso wie um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erläutert der Spartenobmann. Rund 80 Prozent der im Tourismus generierten Wertschöpfung würden direkt in Vorarlberg verbleiben. „Hürden bei der Personalsuche bedrohten daher nicht nur einzelne Betriebe, sondern auch regionale Arbeitsplätze und Zukunftsinvestitionen.“
Kegele: Tatsächlichen Mitarbeiterbedarf schnell abrufen
Aus Sicht der Interessenvertreter braucht es einen echten Systemwechsel: Weg von starren Kontingenten, hin zu einer raschen, digitalen und bedarfsorientierten Arbeitsmarktprüfung. Wenn trotz nachweislicher Suche keine Fachkräfte aus Österreich oder dem EU-Raum verfügbar sind, müsse die Anstellung von Personal aus Drittstaaten unbürokratisch und rasch möglich sein. „Nicht politische Verhandlungszyklen, sondern der tatsächliche Mitarbeiterbedarf unserer Betriebe muss künftig den Ausschlag geben“, fordert Kegele.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.