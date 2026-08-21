Für Wirtschaftskammer ist Obergrenze ein No-go

Die jüngst vom WWF veröffentlichten Zahlen zum Bodenverbrauch haben in Vorarlberg die Rufe nach stärkeren Beschränkungen laut werden lassen. Die Landesorganisation der Wirtschaftskammer hat einen anderen Zugang zu der heiklen Materie.
Für die Vorarlberger Wirtschaftskammer kommt eine Obergrenze wie etwa die vieldiskutierten 2,5 Hektar pro Tag beim Bodenverbrauch nicht in Frage. Zwar bekenne sich die Wirtschaft zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem knappen Gut, doch ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort brauche „ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten“. „Eine Obergrenze würde letztlich zu einer Obergrenze unseres Wohlstands führen“, erklärt Julian Fässler, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg, dazu.
Kritik „nicht nachvollziehen“
Nach Angaben des WWF wurden in Österreich im aktuellen Drei-Jahres-Durchschnitt täglich rund 6,5 Hektar neu beansprucht. In Vorarlberg sind zudem 30 Prozent des verfügbaren Dauersiedlungsraums bereits verbaut. Vorarlbergs Grüne forderten als Reaktion auf den Bericht, dass bis 2035 gar keine neuen Flächen mehr verbaut werden. Der zuständige Landesrat Marco Tittler (ÖVP) hingegen sieht Maßnahmen wie die Landesgrünzone und die Blauzone Rheintal als ausreichend an. Er könne die teils kritische Bewertung der Vorarlberger Bodenpolitik durch den WWF nicht nachvollziehen.
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