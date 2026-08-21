Für Wirtschaftskammer ist Obergrenze ein No-go

Kritik „nicht nachvollziehen“

Nach Angaben des WWF wurden in Österreich im aktuellen Drei-Jahres-Durchschnitt täglich rund 6,5 Hektar neu beansprucht. In Vorarlberg sind zudem 30 Prozent des verfügbaren Dauersiedlungsraums bereits verbaut. Vorarlbergs Grüne forderten als Reaktion auf den Bericht, dass bis 2035 gar keine neuen Flächen mehr verbaut werden. Der zuständige Landesrat Marco Tittler (ÖVP) hingegen sieht Maßnahmen wie die Landesgrünzone und die Blauzone Rheintal als ausreichend an. Er könne die teils kritische Bewertung der Vorarlberger Bodenpolitik durch den WWF nicht nachvollziehen.