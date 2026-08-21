Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bodenverbrauch

Für Wirtschaftskammer ist Obergrenze ein No-go

Vorarlberg
21.08.2026 08:15
Über Entnahmen aus der Landesgrünzone wird immer wieder gestritten, die Wirtschaft wünscht sich ...
Über Entnahmen aus der Landesgrünzone wird immer wieder gestritten, die Wirtschaft wünscht sich mehr Spielraum.(Bild: Allianz für Bodenfreiheit)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die jüngst vom WWF veröffentlichten Zahlen zum Bodenverbrauch haben in Vorarlberg die Rufe nach stärkeren Beschränkungen laut werden lassen. Die Landesorganisation der Wirtschaftskammer hat einen anderen Zugang zu der heiklen Materie. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für die Vorarlberger Wirtschaftskammer kommt eine Obergrenze wie etwa die vieldiskutierten 2,5 Hektar pro Tag beim Bodenverbrauch nicht in Frage. Zwar bekenne sich die Wirtschaft zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem knappen Gut, doch ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort brauche „ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten“. „Eine Obergrenze würde letztlich zu einer Obergrenze unseres Wohlstands führen“, erklärt Julian Fässler, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg, dazu.

Kritik „nicht nachvollziehen“
Nach Angaben des WWF wurden in Österreich im aktuellen Drei-Jahres-Durchschnitt täglich rund 6,5 Hektar neu beansprucht. In Vorarlberg sind zudem 30 Prozent des verfügbaren Dauersiedlungsraums bereits verbaut. Vorarlbergs Grüne forderten als Reaktion auf den Bericht, dass bis 2035 gar keine neuen Flächen mehr verbaut werden. Der zuständige Landesrat Marco Tittler (ÖVP) hingegen sieht Maßnahmen wie die Landesgrünzone und die Blauzone Rheintal als ausreichend an. Er könne die teils kritische Bewertung der Vorarlberger Bodenpolitik durch den WWF nicht nachvollziehen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
21.08.2026 08:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
15° / 16°
Symbol starke Regenschauer
Bludenz
17° / 18°
Symbol starker Regen
Dornbirn
17° / 18°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
17° / 18°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schwarze Rauchwolke in NÖ: Sorge um Mitarbeiter
120.632 mal gelesen
Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel empor.
Österreich
Warnung: Auch Freitag bringt starke Unwetter
119.859 mal gelesen
Am Donnerstag zogen heftige Unwetter – inklusive Hagel – über Wien.
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
113.897 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1516 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1479 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Mehr Vorarlberg
Bodenverbrauch
Für Wirtschaftskammer ist Obergrenze ein No-go
Krone Plus Logo
Zu kalt oder zu warm
Wo genau liegt eigentlich Ihre Wohlfühltemperatur?
Horrorcrash
Betonleitschiene schlitzte auf Autobahn Pkw auf
Suspendierter Altacher
Yann Massombo trainiert nicht mehr mit dem Team
Alpinale Festival
US-Produktion gewinnt „Goldenes Einhorn“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf