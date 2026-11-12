Vom See bis zum Berg: Advent verzaubert Kärnten

In den Innenstädten sperrt Villach als erstes auf, „jede dritte Übernachtung wird mit einem Wochenende verbunden. Der Markt ist sogar bis Silvester geöffnet“, sagt Christopher Zavodnik. „Im Vorjahr hatte Villach im November und Dezember 90.000 Nächtigungen, das war ein Plus von 6,4 Prozent.“ Der Christkindlmarkt in Klagenfurt öffnet am Samstag, dazu kommt das idyllische Hafenknistern im Lendhafen mit einem Eislaufplatz bis Februar.

800.000 Besuchen im Vorjahr

Das „Advent in Kärnten“-Paket der Kärnten Werbung bietet elf Adventmärkte an, wobei die Qualität entscheidend ist. Auch Krumpendorf, Ferlach und das Nassfeld wollen nächstes Jahr gerne mitmachen. Auch der Besuch ist hervorragend. Im Vorjahr kamen kärntenweit 800.000 Gäste, heuer ist die Koralmbahn ein Turbo. „Alleine Velden hatte 100.000 Besucher“, erzählt Tourismuschef Hannes Markowitz. „Davon waren 25.000 Veldener, der Rest kam von woanders her. Wir sind ein internationaler Weihnachtsmarkt.“