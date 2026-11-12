Vom See bis zum Berg: Advent verzaubert Kärnten

Wenn sich Kärntens Seen in winterliches Licht tauchen, Bergdörfer zu stimmungsvollen Adventorten werden und die Innenstädte festliche geschmückt sind, beginnt die besondere Zeit. „Advent in Kärnten“ bietet heuer elf Adventerlebnisse am Berg, am See und in der Stadt an.
Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandner, Peter Peschel, Regina Sterz und Christopher Zavodnik präsentierten am Donnerstag im Hotel Sandwirth beeindruckende Zahlen zur vorweihnachtlichen Zeit. Elf Adventmärkte sind heuer kärntenweit dabei, das Qualitätskriterium wurde noch einmal angehoben, neu dabei ist das Weihnachtsdorf Schönleitn, wo man sogar übernachten kann. „44 Prozent der Gäste, die jetzt nach Österreich kommen, suchen den Weihnachtsmarkt“, sagt Ehrenbrandtner, Velden als klare Nummer eins erreichte in der Bewertung 205 Punkte und lag damit Mallnitz (191) und dem Katschberg (189).
Adventumsatz 30,9 Millionen Euro
„Die Adventmärkte 2024 hatten einen Gesamtumsatz von 30,9 Millionen Euro und eine Bruttowertschöpfung von 9,4 Millionen Euro. Die Verweildauer der Gäste auf den Märkten liegt in Kärnten bei 120 Minuten. Oberösterreich kommt auf 103 Minuten, Tirol auf 102 Minuten. Die Weihnachtsmärkte puschen sich. Die Koralmbahn ist wie geschaffen für die Adventzeit. In 41 Minuten ist man von Graz in Klagenfurt, nach Villach dauert es 60 Minuten, 10.000 Menschen fahren täglich mit der Bahn“, sagt Ehrenbrandtner.
Am See reicht das Angebot vom schwimmenden Adventkranz in Velden über den Stillen Kunstadvent in Pörtschach und den Advent am Pyramidenkogel bis zum Kirchenadvent in Maria Wörth und dem Millstätter Lichtweg. Die Adventschifffahrt am Wörthersee verbindet mehrere Veranstaltungsorte miteinander. Nach Velden gibt es sogar Schnellverbindungen.
Ruhe und Adventwege in den Bergen
Am Berg stehen Ruhe, Natur und gelebtes Brauchtum im Mittelpunkt. Der Mallnitzer Bergadvent führt entlang eines 3,5 Kilometer langen Lichterpfades durch den Ort. Am Katschberg lädt ein Adventweg auf 1750 Metern Seehöhe zu einer ursprünglichen Vorweihnachtszeit ein. „In Mallnitz gibt es keinen Eintritt, am Katschberg sehr wohl. Dafür sind dort der Wanderweg eingeschlossen“, sagt Regina Sterz. Der Kirchheimer Advent ergänzt das Angebot mit regionalem Handwerk, Kulinarik und Therme.
In den Innenstädten sperrt Villach als erstes auf, „jede dritte Übernachtung wird mit einem Wochenende verbunden. Der Markt ist sogar bis Silvester geöffnet“, sagt Christopher Zavodnik. „Im Vorjahr hatte Villach im November und Dezember 90.000 Nächtigungen, das war ein Plus von 6,4 Prozent.“ Der Christkindlmarkt in Klagenfurt öffnet am Samstag, dazu kommt das idyllische Hafenknistern im Lendhafen mit einem Eislaufplatz bis Februar.
800.000 Besuchen im Vorjahr
Das „Advent in Kärnten“-Paket der Kärnten Werbung bietet elf Adventmärkte an, wobei die Qualität entscheidend ist. Auch Krumpendorf, Ferlach und das Nassfeld wollen nächstes Jahr gerne mitmachen. Auch der Besuch ist hervorragend. Im Vorjahr kamen kärntenweit 800.000 Gäste, heuer ist die Koralmbahn ein Turbo. „Alleine Velden hatte 100.000 Besucher“, erzählt Tourismuschef Hannes Markowitz. „Davon waren 25.000 Veldener, der Rest kam von woanders her. Wir sind ein internationaler Weihnachtsmarkt.“
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